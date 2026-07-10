El presidente electo, Abelardo de la Espriella, entregó un mensaje de exigencia a los integrantes de su gabinete designado al término de un consejo de ministros designados, en el que dejó claro que el trabajo ha comenzado antes de la posesión del próximo 7 de agosto.

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(Vea también: Le respondieron desde el Congreso a De la Espriella sobre posibilidad de posesionarse en guarnición militar)

Durante su declaración, rodeado de varios de sus funcionarios, aseguró que su administración estará enfocada en resolver los principales problemas del país y reiteró que no habrá espacio para la improvisación.

De la Espriella y el mensaje a sus ministros designados

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue la advertencia dirigida a quienes integrarán su Gobierno.

“No hay vacaciones, no hay flojera. No hay día que no se trabaje”.

El mandatario electo afirmó que, desde antes de asumir el cargo, su equipo ya viene adoptando medidas para enfrentar las principales dificultades que afectan a los colombianos. Hizo especial énfasis en la lucha contra la corrupción y la politiquería.

Habló de corrupción y de la “Patria Milagro”

De la Espriella explicó que durante la reunión recibió un informe del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sobre el empalme anticorrupción y reiteró que su gabinete trabajará bajo los principios que ha denominado como la ‘Patria milagro’.

Además, aseguró que su Gobierno buscará ser efectivo en la solución de los problemas de la ciudadanía y sostuvo que la unidad, la disciplina y el compromiso con la República serán pilares de su administración.

“Con trabajo, con disciplina, con esfuerzo y con una lucha decidida contra la politiquería y la corrupción podemos construir la Patria Milagro”, concluyó el presidente electo.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.