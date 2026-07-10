Bajo la sombrilla del Escudo de las Américas, los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago emitieron un pronunciamiento conjunto en el que expresaron su preocupación por las declaraciones que han puesto en duda el proceso electoral colombiano y el desarrollo de la transición entre el gobierno de Gustavo Petro y el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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En el documento, los países señalaron que la voluntad de los ciudadanos, expresada en las urnas y certificada por las autoridades electorales competentes, constituye el único fundamento de la legitimidad del poder público en una democracia.

Comunicado habla de respetar el resultado de las elecciones

Los gobiernos advirtieron que desconocer los resultados oficialmente proclamados por las autoridades electorales representa un grave desconocimiento de la voluntad popular y de los principios que sustentan el Estado de derecho.

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Además, rechazaron cualquier acción o declaración que busque deslegitimar el mandato otorgado por los ciudadanos, desacreditar sin fundamentos a las autoridades electorales o entorpecer el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante.

En el comunicado recordaron que la transición presidencial no constituye una concesión política, sino un deber constitucional e institucional orientado a garantizar la continuidad del Estado y la estabilidad democrática.

En la parte final del pronunciamiento, los 13 países hicieron un llamado a las autoridades colombianas para actuar con estricto apego a la Constitución, la ley y los principios democráticos.

Asimismo, instaron al Gobierno del presidente Gustavo Petro a garantizar una transición “pacífica, ordenada y transparente”, respetando los resultados oficiales de las elecciones y permitiendo que el proceso de empalme avance conforme a las normas institucionales.

El comunicado se conoce en medio de la transición hacia el gobierno de Abelardo de la Espriella, que asumirá la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.