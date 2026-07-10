El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se refirió a la crisis que vive Venezuela a causa de los terremotos y aseguró que Colombia debe apropiarse de la situación para su reconstrucción.

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“La reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla Colombia con todo lo que ello implique”, dijo De la Espriella durante una intervención pública.

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Así las cosas, el mandatario electo pidió a su ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, revisar el equipo de ingenieros de reconstrucción para adelantar los convenios necesarios.

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“Necesito que revisemos cómo está el estado de nuestro cuerpo de ingenieros reconstructores porque esto hay que hacerlo de manera conjunta entre nuestros ingenieros militares y la empresa privada“, dijo De la Espriella.

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Por otra parte, De la Espriella aseguró que la prioridad será escalar los requerimientos al gobierno de Estados Unidos para contar con los apoyos necesarios en dicho apoyo y reconstrucción. Para esto, también solicitó a su ministro de Industria y Comercio, adelantar las solicitudes.

“Doctor Mauricio Gómez, mañana en la reunión con el señor embajador encargado, tenemos que hacer lo que sea menester para enviar las cartas necesarias y las solicitudes para plantearle esta situación al gobierno norteamericano”, concluyó.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.