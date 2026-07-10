El expresidente Álvaro Uribe sorprendió con un mensaje dirigido al Gobierno de Gustavo Petro, luego de que se autorizara el traslado de su hermano, Santiago Uribe, a una guarnición militar para cumplir la condena que pesa en su contra.

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A través de su cuenta de X, Uribe agradeció la decisión y destacó que, pese a ser uno de los principales opositores del actual Gobierno, su solicitud fue atendida.

“Agradezco al Gobierno Nacional, en nombre de mi familia, que no obstante ser yo opositor, se autorizó el traslado de mi hermano Santiago a una guarnición militar. El general Pedro Sánchez, ministro de Defensa, me informó que el presidente Petro aceptó las razones invocadas. Muchas gracias”, escribió el exmandatario.

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Agradezco al Gobierno Nacional, en nombre de mi familia, que no obstante ser yo opositor, se autorizó el traslado de mi hermano Santiago a una guarnición militar. El General Pedro Sánchez, Ministro de Defensa, me informó que el Presidente Petro aceptó las razones invocadas.… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 10, 2026

Álvaro Uribe insiste en la inocencia de su hermano, Santiago Uribe

En el mismo mensaje, Uribe insistió en que su hermano fue condenado de manera injusta y aseguró que la defensa seguirá buscando elementos para revertir la decisión judicial.

“Los abogados seguirán en la búsqueda de pruebas sobrevinientes para que se corrija la enorme injusticia de su condena“, agregó.

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Santiago Uribe cumple una condena definitiva de 28 años y tres meses de prisión, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara el fallo que lo encontró responsable por homicidio agravado y por promover y financiar el grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 Apóstoles’, que operó en el norte de Antioquia durante la década de los noventa. Luego de quedar en firme la sentencia, se presentó voluntariamente ante las autoridades para cumplir la orden de captura.

El pronunciamiento de Álvaro Uribe llamó la atención porque reconoció públicamente la decisión del Gobierno de Gustavo Petro, con quien ha mantenido fuertes diferencias políticas.

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