El proceso de transición hacia el gobierno de Abelardo De La Espriella ha tomado un tinte de máxima gravedad y suspenso judicial. Lejos de limitarse a los fuertes choques verbales en las mesas de empalme por el desbocado gasto público, una explosiva revelación de la revista Semana sacudió los cimientos institucionales del país al destapar la existencia de un presunto “plan secreto” urdido en las más altas esferas del poder saliente.

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De acuerdo con fuentes de alta credibilidad consultadas por dicho medio de comunicación, la administración de Gustavo Petro, en aparente coordinación con la Fiscalía General de la Nación liderada por Luz Adriana Camargo, estaría moviendo sus fichas judiciales para blindar judicialmente al mandatario saliente. El eje central de esta estrategia consistiría en ejecutar una jugada de alto impacto: la captura del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La gravedad de la denuncia radica en el propósito de la eventual detención. Según los testimonios conocidos por el medio, la privación de la libertad del líder del Centro Democrático no obedecería netamente a un rigor procesal, sino que sería utilizada como un mecanismo de presión extrema para obligar al presidente electo, Abelardo De La Espriella, a sentarse en una mesa de negociación política antes de su posesión el 7 de agosto.

Con esta orden judicial bajo el brazo, el gobierno saliente buscaría garantizar dos condiciones innegociables para su subsistencia política: en primer lugar, un pacto de no extradición para el propio Gustavo Petro ante eventuales requerimientos de la justicia de los Estados Unidos; y en segundo lugar, blindar la permanencia y los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una institución que el nuevo gobierno ya tiene en la mira para reformar o liquidar de forma inmediata.

La cronología de los hechos parece encajar con las alertas del equipo de la “Patria Milagro”. El expresidente Álvaro Uribe está citado a diligencia de indagatoria el próximo 24 de julio de 2026, a escasas dos semanas de que De La Espriella asuma formalmente el control de la Casa de Nariño. El caso por el cual comparecerá está relacionado con las masacres de El Aro, La Granja y el doloroso asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

Los analistas legales advierten que una orden de captura en este momento resultaría no solo apresurada, sino abiertamente contraria a las directrices públicas de la fiscal Luz Adriana Camargo, quien ha insistido en que la privación de la libertad debe ser tratada como el último recurso en cualquier investigación.

Asimismo, se señala que el expediente actual contra el exmandatario se sostiene sobre el testimonio de dos testigos (uno público y otro bajo reserva) que arrastran serios cuestionamientos sobre su credibilidad, un libreto que la oposición califica como idéntico al del polémico caso de Juan Guillermo Monsalve, proceso del cual Uribe terminó siendo absuelto de todo cargo. No es la primera vez que se recurre a esta sincronía: semanas antes de la posesión de Iván Duque se intentó un movimiento similar, y justo días antes de la reciente segunda vuelta presidencial de 2026, la Fiscalía apresuró el llamado a responder por este caso.

El nerviosismo que habría catalizado la creación de este plan de última hora tiene dos detonantes muy claros. Por un lado, están las reiteradas y verticales declaraciones del propio Abelardo De La Espriella, quien ha dejado claro ante la opinión pública que no le temblará la mano para extraditar a Gustavo Petro si la justicia norteamericana llega a solicitarlo formalmente por cualquier cargo criminal.

Por el otro, se encuentran los demoledores hallazgos de las comisiones de empalme anticorrupción de la administración entrante. El rastreo de megacontratos inflados en sectores como la tecnología de Colpensiones, el manejo documental de la Aerocivil y la feria de más de 523.000 órdenes de prestación de servicios amarradas en tiempo récord han dejado al descubierto presuntas irregularidades fiscales que comprometen penalmente a varios altos funcionarios del actual Gobierno.

A pesar de la magnitud de la supuesta presión judicial que se avecina con el caso Uribe, fuentes cercanas al Palacio de Nariño entrante enfatizaron a Semana que De La Espriella se mantendrá inquebrantable en su hoja de ruta y que no cederá a ningún tipo de chantaje político que pretenda vulnerar la Constitución. En este ajedrez de alta tensión, un jugador internacional observa de cerca: las mismas fuentes confirmaron que la Embajada de los Estados Unidos en Colombia ya se encuentra plenamente al tanto de los pormenores de este plan fraguado contra la transición presidencial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.