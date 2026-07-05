Queda un mes para que Abelardo de la Espriella se posesione como presidente de Colombia, y en ese lapso de tiempo han crecido las tensiones, principalmente por el llamado de Iván Cepeda a una desobediencia civil contra el gobierno entrante.

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El senador ha incitado en distintas ocasiones a no obedecer las normas del próximo presidente, a lo que este último respondió. El mandatario electo aseguró que “algunos loquitos” piden esa acción, pero que solo es para provocar vandalismo y terrorismo.

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El reconocido abogado manifestó que las acciones que vayan en contravía de la ley, donde encasilló al llamado de desobediencia civil, se enfrentará con “la fuerza del Estado”, dando a entender que acudirá a la fuerza pública para controlar esa situación.

A su vez, ha dicho que su acción se va a amparar por la Constitución y que no permitirá que la violencia siga desestabilizando al país.

“Todo aquello que esté por fuera de la ley, sin importar de dónde venga o quién lo promueva, será enfrentado con toda la fuerza del Estado, que les quede claro. Aquí no habrá privilegios para los violentos ni contemplaciones para quienes pretendan desafiar el orden constitucional”.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.