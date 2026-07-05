Carlos Fernando Galán respondió al plan que tiene Abelardo de la Espriella de formar bloques de defensa en Bogotá y las otras principales ciudades del país para combatir el crimen organizado y la inseguridad. El alcalde de la capital aseguró que esa novedad es “muy importante” y que tiene disposición de avanzar en ella.

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“En Bogotá estamos listos a trabajar coordinadamente con el nuevo gobierno para desarticular las bandas delincuenciales que operan en la ciudad”, aseguró Galán a través de su cuenta en ‘X’ (Twitter).

El mandatario distrital aseguró que es vital que haya más apoyo a la fuerza pública para hacerle el quite a los robos, extorsión, narcotráfico y microtráfico, además de tener un mayor pie de fuerza para desmantelar estructuras criminales, hacer la ciudad segura y rebajar los homicidios.

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A su vez, Galán dijo que es vital que toda Colombia cambie su política frente a los criminales y envió una indirecta a las políticas de Gustavo Petro. El alcalde dijo que no se debe recompensar a los delincuentes y que deben someterlos a la justicia.

“El país necesita redefinir su política criminal. Lejos de premiar a las bandas delincuenciales, debemos castigarlas. Quien cometa un delito violento o reincida en conductas penales que afecten la vida de otras personas debe estar en la cárcel, no en las calles”, sentenció.

Esta es una noticia muy importante. En Bogotá estamos listos a trabajar coordinadamente con el nuevo gobierno para desarticular las bandas delincuenciales que operan en la ciudad. La Fuerza Pública necesita más apoyo del nivel nacional para que podamos seguir dando golpes contra… https://t.co/qVVbryAQaD — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 5, 2026

Esta declaración se dio horas después de que el presidente electo asegurara que va a firmar le 7 de agosto, día de su posesión, un decreto para crear bloques de defensa. A su vez, De la Espriella manifestó que ha convocado a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para hacer un megaoperativo en los cascos urbanos

“No más extorsiones, atracos y homicidios en nuestra patria”, sentenció el presidente entrante.

El abogado ha dicho en reiteradas ocasiones que va a priorizar la seguridad en las ciudades. De hecho, días atrás tuvo una reunión con Galán para acordar las problemáticas que afectan a Bogotá.

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