Gustavo Petro sigue agitando sus banderas a un mes de dejar el poder, pero antes de hacerlo convocó a sus simpatizantes a una movilización social este 20 de julio, cuando se va a posesionar el Congreso entrante para los siguientes cuatro años. El mandatario optó por esa decisión luego del mitin que hizo Iván Cepeda en Cali el pasado 4 de julio y aseguró que llamó a la gente a salir a las calles por el Día de la Independencia y para insistir con sus reformas

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“20 de julio, día de movilización general para gritar independencia… Vamos antes que nada, por la defensa de las reformas sociales que el pueblo logró”, dijo el presidente.

A su vez, el mandatario que la marcha se hará para acompañar a la fuerza pública y, después del desfile militar, dará un discurso para despedirse de su cargo como jefe de Estado. Eso sí, dijo que no se llevará a cabo los días 6 o 7 de agosto por ser una mala fecha para él, ya que es cuando Abelardo de la Espriella se posesiona

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“No lo haremos el 6 ni el 7 de agosto, es fecha trágica. Lo haremos el 20 de julio en todas las plazas públicas de Colombia”, complementó Petro.

20 de julio dia de movilización general para gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales. Este fue el evento hoy en Cali donde el senador Iván Cepeda empieza a organizar la resistencia. Vamos antes que nada, por la defensa de las reformas sociales que el… pic.twitter.com/zUjlxDWM8t — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 6, 2026

El mandatario nacional enfatizó en que las movilizaciones en Bogotá están planeadas en Bosa y Ciudad Bolívar.

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