El proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración del presidente electo, Abelardo De la Espriella, comenzó con un cruce de declaraciones entre los equipos de transición. Germán Ávila, ministro de Hacienda y coordinador del empalme por parte del Gobierno saliente, lanzó duras críticas al trabajo que, según dijo, ha adelantado el grupo designado por el mandatario electo.

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Durante una declaración ante los medios, Ávila aseguró que el equipo de transición de De la Espriella no ha contado con información suficiente sobre el estado de la administración y cuestionó la forma en la que, a su juicio, ha construido parte de sus diagnósticos. “La fuente de información no pueden ser los medios de comunicación”, afirmó el funcionario.

El ministro fue más allá y calificó como insuficiente el conocimiento que, según él, tiene el equipo del gobierno entrante sobre la situación del Estado. “El nivel de información que ha acumulado su equipo de trabajo es bastante deficiente. Es altamente parcial por un lado y por otro lado que no cuenta con la actualización de la información institucional que tiene el Gobierno”, señaló Ávila.

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José Manuel Restrepo responde a críticas por empalme con Gobierno Petro

Las declaraciones no tardaron en tener respuesta. José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y director del empalme de la administración de Abelardo De la Espriella, bajó el tono a la controversia y aseguró que no ve un enfrentamiento entre las dos partes, pese a las críticas hechas por el ministro de Hacienda.

“Yo no lo calificaría como un choque. Yo he sido profundamente respetuoso, mi manera de ser es la manera de ser de un hombre que respeta a quienes piensan distinto, a quienes proponen cosas distintas”, respondió Restrepo.

Pese al intercambio de declaraciones, el cronograma del proceso de transición seguirá adelante. Las dos partes acordaron mantener reuniones semanales, que se llevarán a cabo los martes y los viernes y serán transmitidas a través de las redes sociales oficiales de Abelardo De la Espriella y de José Manuel Restrepo.

Además, se confirmó que el próximo 7 de julio comenzarán a trabajar las comisiones de empalme de cada uno de los sectores del Gobierno. Ese proceso se extenderá hasta el 31 de julio, con el objetivo de dejar lista la transición una semana antes de la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella, prevista para el 7 de agosto.

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