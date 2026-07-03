El presidente Gustavo Petro contó un detalle que calificó como inesperado de la conversación telefónica que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita de trabajo a Italia. El mandatario aseguró que le sorprendió que el presidente estadounidense creyera que él respaldaba al presidente electo, Abelardo De la Espriella.

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En un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro afirmó: “Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC; me prometió actuar en el tema”.

Ese fue uno de los apartes más llamativos del balance que entregó Petro sobre la conversación, que no estaba incluida en su agenda oficial. El mandatario también aseguró que le pidió apoyo a Trump para enfrentar el clima de polarización que, a su juicio, atraviesa Colombia. En ese mismo mensaje escribió: “Acabo de conversar telefónicamente con el presidente de los EEUU, Donald Trump. Como en las tres veces anteriores, fue una conversación amable. Le solicité su ayuda para impedir que el odio creado en una parte de la sociedad colombiana no lleve a la sangre y la violencia de quienes los instigan y financian”.

Más temprano, el coordinador del empalme del gobierno saliente, Germán Ávila, había anticipado algunos de los temas abordados durante la llamada. Desde la Casa de Nariño explicó que ambos mandatarios intercambiaron opiniones sobre la política antidrogas y el proceso de transición política que vive el país tras la victoria de Abelardo De la Espriella en las elecciones presidenciales.

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En su declaración, Ávila expresó: “Quiero informar a la ciudadanía que mientras desarrollábamos esta reunión, el presidente Petro ha tenido una comunicación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en ella han sido intercambiadas opiniones entre los dos presidentes sobre tanto los temas relacionados con la política antinarcóticos”.

Luego añadió: “Como también del proceso político que se está viviendo en Colombia y la transición que se está produciendo. En esta conversación, el presidente Petro compartió con el presidente de los Estados Unidos todas las inquietudes que nos asisten en relación con la necesidad de preservar la tranquilidad, la paz y la convivencia entre los colombianos, a lo cual el presidente de los Estados Unidos se manifestó de acuerdo y dispuesto a colaborar para que ese proceso se diera razonablemente y que conserváramos la seguridad y la tranquilidad entre los colombianos y evitáramos situaciones inconvenientes para la paz nacional. Fue una conversación amable”.

Finalmente, indicó que Petro también aseguró haber expuesto los avances de su política de sustitución voluntaria de cultivos de coca. En su publicación señaló: “Le di todos los datos actuales del programa que adelanto de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca y que serán publicados para orgullo de mi gobierno y de la sociedad colombiana. Dejé financiado el programa hasta diciembre de este año 2026 y le solicité, por su eficacia, que lo mantuvieran”. El mandatario agregó que Trump incluso le dijo que esperaba volver a conversar con él más adelante.

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