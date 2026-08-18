Abelardo De la Espriella adelantó este lunes 17 de agosto su primera alocución como presidente de la República y eligió una particular sede para dirigirse al país: las instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército, en Barranquilla.

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El lugar, ubicado en el barrio Paraíso, fue acondicionado durante varias semanas para funcionar como una sede presidencial y permitir que el mandatario pueda despachar desde la capital del Atlántico.

Precisamente, después de la alocución presidencial comenzaron a circular imágenes del lugar en el que De la Espriella instaló parte de sus actividades de Gobierno.

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Así es la sede presidencial de De la Espriella en Barranquilla

Las instalaciones de la Segunda Brigada fueron intervenidas y adecuadas para albergar diferentes espacios que serán utilizados por el presidente y parte de su gabinete, detalla El Heraldo.

La sede cuenta con oficinas, salas de reuniones y áreas destinadas al trabajo del mandatario y su equipo durante sus jornadas en Barranquilla.

La ‘sala de situaciones’, uno de los espacios clave de la sede

Uno de los lugares que más se destaca dentro de esta sede alterna es la llamada ‘sala de situaciones’. Se trata de un espacio equipado con sistemas de comunicación y videovigilancia que permitirá al presidente y a su equipo reunirse con mandos militares y de Policía para recibir informes de inteligencia y hacer seguimiento a diferentes operaciones.

Desde allí también podrán monitorear situaciones de seguridad en tiempo real y mantener comunicación con las autoridades encargadas de las operaciones en distintas regiones del país.

La existencia de este espacio convierte a la sede de Barranquilla no solamente en un lugar para el despacho administrativo del presidente, sino también en un punto desde el cual podrá recibir información relacionada con asuntos de seguridad y orden público, detalló el medio regional.

De la Espriella hizo su primera alocución presidencial

La sede tomó especial protagonismo este lunes 17 de agosto, cuando De la Espriella decidió hacer desde allí su primera alocución como presidente de Colombia.

El mandatario llegó al lugar acompañado de la primera dama y posteriormente se dirigió al país desde las instalaciones que fueron adecuadas para su operación presidencial.

La decisión de utilizar esta sede en Barranquilla muestra el papel que tendrá este punto dentro del esquema de trabajo del nuevo Gobierno.

Mientras la Casa de Nariño continúa siendo la sede principal de la Presidencia en Bogotá, las instalaciones de la Segunda Brigada quedaron preparadas para que De la Espriella pueda despachar desde Barranquilla y desarrollar allí reuniones y actividades propias de su cargo.

Estas son las fotos del lugar, publicadas por El Heraldo:

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Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.