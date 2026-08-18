Por: Noticiero 90 minutos

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El reciente terremoto de magnitud 7,4 que impactó a Colombia el lunes pasado ha dejado a su paso una situación de emergencia en varias regiones, con Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas identificadas como las zonas con mayores afectaciones. Luego de la fase inicial de atención a los damnificados, el país se enfrenta ahora al desafío de la recuperación y la reconstrucción de las infraestructuras y viviendas destruidas. Según declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, la reconstrucción implicará un proceso complejo y costoso, con un valor estimado de 30 billones de pesos. Para hacer frente a estas necesidades, el mandatario decretó la emergencia económica, implementando subsidios de vivienda y alivios económicos dirigidos a los afectados, como lo confirma el anuncio oficial citado en el informe.

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En este contexto, el Ministerio del Trabajo ha emitido orientaciones específicas para empleadores y empleados, buscando asegurar la continuidad de las actividades laborales y al mismo tiempo facilitar soluciones para las familias que han perdido sus hogares. Una de las opciones más relevantes es la posibilidad de acceder al retiro parcial de las cesantías, con el fin de reparar o mejorar la vivienda dañada. De acuerdo con la información proporcionada, el retiro de cesantías en estos casos debe ser tramitado ante el fondo donde el trabajador tiene guardados estos recursos y requiere la presentación de una solicitud con la documentación exigida. El fondo evaluará cada caso individual y podrá requerir más información antes de autorizar el desembolso. Cabe aclarar que el procedimiento no implica entrega directa del dinero por parte del empleador.

Además del acceso a cesantías, el Ministerio del Trabajo ha promovido alternativas como el trabajo en casa y la posibilidad de flexibilizar los horarios laborales, siempre respetando los límites legales. Estas alternativas buscan proteger la vida, los ingresos y la estabilidad laboral en un momento donde muchas familias están reconstruyendo tanto su entorno físico como económico tras la emergencia.

El propósito central de estas medidas es respaldar a los damnificados a lo largo del proceso de recuperación, no solo con soluciones inmediatas, sino también aportando a la sostenibilidad de las condiciones laborales y el bienestar familiar durante la reconstrucción.

¿Cómo pueden los trabajadores afectados por el terremoto acceder al retiro de cesantías para reparar sus viviendas?

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, los trabajadores que hayan sufrido daños en sus viviendas pueden tramitar el retiro parcial de sus cesantías directamente en el fondo donde tienen sus ahorros, siempre que cumplan los requisitos y presenten la documentación correspondiente. El fondo de cesantías estudiará la solicitud y determinará si es procedente el desembolso, con el objetivo de apoyar la reparación o mejoramiento de la vivienda.

¿Qué alternativas laborales ofrece el Ministerio del Trabajo para los damnificados por el sismo en Colombia?

El Ministerio del Trabajo ha contemplado opciones como el trabajo en casa y la flexibilidad de horarios o modalidades de trabajo, adaptando las condiciones laborales a las necesidades de quienes resultaron damnificados, siempre cumpliendo con la normatividad vigente para preservar la estabilidad e ingresos de los trabajadores afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.