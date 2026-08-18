Por: El Espectador

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La crisis ocasionada por el terremoto del 10 de agosto continúa marcando la agenda política y social del país, situando a los más de 150.000 afectados en el centro de las acciones tanto del gobierno como del Congreso, de acuerdo con información publicada por El Espectador. Las prioridades nacionales se concentran en la asistencia inmediata y la reconstrucción de las zonas más impactadas, entre las que se encuentran los departamentos de Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero. Además, persisten retos simultáneos como los incendios forestales que aquejan a Tolima y Cesar, elevando el nivel de complejidad para la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

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En el contexto de la crisis, el presidente de la Espriella destina su jornada en Bogotá con diversas reuniones institucionales que incluyen visitas a la Fiscalía General de la Nación, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Disciplina Judicial. Mientras desarrolla esta agenda, monitorea las acciones de respuesta al terremoto y prepara la firma de un decreto de emergencia económica con el que espera movilizar recursos superiores a los 30 billones de pesos colombianos (COP), según estimaciones del propio mandatario recogidas por El Espectador. Estas gestiones buscan recursos tanto a nivel interno como mediante el acercamiento a empresarios y mandatarios internacionales para coordinar ayudas humanitarias y económicas.

La respuesta del sector privado también ha sido significativa. De acuerdo con un anuncio de de la Espriella en la red social X, empresas agrupadas en Proantioquia comprometieron una donación de 200.000 millones de pesos para apoyar la reconstrucción nacional. Al mismo tiempo, el vicepresidente José Manuel Restrepo recorre las regiones más afectadas, canalizando ayudas y garantizando la atención prioritaria a los damnificados, con una agenda que lo lleva por Manizales y Villamaría, tras acompañar inicialmente al presidente en eventos en Bogotá.

Otros miembros del gabinete como Ana María Vesga, ministra de Salud; Rodrigo Lara, ministro del Interior; y Elsa Noguera, ministra de Transporte, se encuentran desplegados en los territorios, ampliando la respuesta estatal a las necesidades más apremiantes de las comunidades, según reporta El Espectador. Por su parte, el Congreso ha reanudado sus sesiones, organizando una comisión bicameral para acompañar la atención a la emergencia. Aunque existen otros puntos en la agenda legislativa, el foco se mantiene en el terremoto y la gestión de la crisis. Destaca, además, el posible debate sobre la continuidad del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien enfrenta una moción de censura desde algunos sectores de oposición por su actuación en la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas está tomando el gobierno de Abelardo de la Espriella para atender la emergencia por el terremoto?

El gobierno, bajo la dirección del presidente Abelardo de la Espriella, ha priorizado la reconstrucción de las zonas más impactadas con acciones inmediatas y un próximo decreto de emergencia económica para asegurar recursos. Las gestiones incluyen alianzas con el sector privado, distribución de ayudas humanitarias, presencia del gabinete en las regiones y la canalización de apoyos tanto a nivel nacional como internacional, tal como informa El Espectador.

¿Por qué el ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán enfrenta una moción de censura en el Congreso tras el terremoto?

El ministro Jaime Andrés Beltrán es objeto de una moción de censura impulsada por la oposición debido a su viaje a Santa Marta durante la emergencia, lo que ha generado críticas y cuestionamientos sobre su gestión en medio de la crisis. Aunque el gobierno respalda al ministro, este tema será debatido en la plenaria, según reporta El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.