Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

La tragedia causada por el terremoto del 10 de agosto sigue dejando marcas profundas en varias regiones del país. Frente a la magnitud del desastre, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la ejecución de una estrategia nacional llamada “Plan Milagro de Reconstrucción”, con el propósito de recuperar tanto las viviendas como la infraestructura destruidas. Según informó el presidente en su primera alocución después de la emergencia —información difundida por El Diario y sustentada con datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)— hasta el momento el balance oficial da cuenta de 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas. Además, 120.328 familias resultaron afectadas y 26.945 viviendas colapsaron.

Sigue a PULZO en Discover

De la Espriella recalcó que los datos aún son preliminares y podrían variar a medida que los censos y evaluaciones en terreno avancen, pero señaló que departamentos como Risaralda y Valle del Cauca concentran buena parte de las pérdidas humanas. El Gobierno enfatizó en mantener presencia institucional y equipos de búsqueda en las zonas más golpeadas mientras existan posibilidades de hallar sobrevivientes; a esas tareas se sumaron 138 rescatistas internacionales, provenientes de Estados Unidos, Ecuador e Israel, de acuerdo con la UNGRD.

En cuanto a la recuperación económica, el presidente reveló que una evaluación privada calcula en 30 billones de pesos las pérdidas físicas del desastre. De ese total, unos 24,5 billones corresponden al sector vivienda, y los 5,5 billones restantes involucran daños en infraestructura. Para enfrentar este desafío, el “Plan Milagro de Reconstrucción” busca articular la participación del Gobierno, autoridades locales, constructoras, entidades financieras y compañías de seguros. El mandatario pidió al sector financiero brindar condiciones favorables para las familias damnificadas, en especial mediante la reducción de tasas de interés para quienes reconstruyan o adquieran una nueva casa, e instó a los líderes regionales a trabajar en unidad dejando atrás diferencias políticas.

La financiación inicial contempla un aporte del Banco Mundial por 200 millones de dólares, gestionado por el Ministerio de Hacienda. Los primeros recursos se dirigirán a satisfacer las necesidades urgentes de los damnificados. Entre las ayudas anunciadas destacan subsidios de arriendo, alivios en el pago de servicios públicos y programas para construcción, mejora o adquisición de vivienda; todas las acciones se ejecutarán tras la identificación y caracterización de las familias afectadas a través de censos actuales en las zonas de desastre. Finalmente, el presidente aseguró que el uso de los fondos estará sometido a controles de austeridad y transparencia ante el que podría ser uno de los procesos de reconstrucción más grandes vividos por el país en los últimos años.

¿Qué es el “Plan Milagro de Reconstrucción” anunciado tras el terremoto?

El “Plan Milagro de Reconstrucción” es una estrategia nacional del Gobierno para coordinar recursos públicos y privados con el objetivo de recuperar viviendas y obras de infraestructura afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Según declaraciones del presidente y datos de la UNGRD, este plan involucra acciones de emergencia, subsidios y créditos flexibles, bajo vigilancia de transparencia y participación de diversos sectores, enfocándose principalmente en apoyar a las familias damnificadas.

¿Cómo se financiará la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto?

La reconstrucción se financiará inicialmente con recursos de un crédito del Banco Mundial por 200 millones de dólares, activado por el Ministerio de Hacienda. Así mismo, el Gobierno busca la participación de actores como entidades financieras, compañías aseguradoras y constructoras, bajo una articulación nacional y regional. El grueso de los fondos se destinará a la recuperación de viviendas y la reparación de infraestructura, con mecanismos para asegurar el manejo transparente y eficiente de los recursos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.