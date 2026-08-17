Por: El Espectador

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El reciente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto ha tenido efectos devastadores, afectando especialmente a 15 departamentos y más de 450 municipios, según informó el presidente Abelardo de la Espriella. Durante su intervención, el mandatario destacó que esta tragedia ha impactado a un tercio del territorio nacional, dejando, de acuerdo con sus declaraciones, un saldo de 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas. Las cifras, sin embargo, siguen siendo preliminares porque los equipos de respuesta todavía se encuentran verificando la magnitud del desastre por todo el país.

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El balance presentado por De la Espriella revela que más de 120 mil familias han sufrido afectaciones, con la destrucción de más de 26 mil viviendas y daños en más de 12 mil casas adicionales. El impacto en servicios básicos también es considerable: 285 centros de salud y más de 2.800 instituciones educativas han reportado daños a consecuencia del sismo. El presidente hizo hincapié en que las regiones del Valle del Cauca y Risaralda son las más golpeadas, sumando más de 260 de los fallecidos y la mayoría de los heridos y desaparecidos.

El país ha recibido apoyo internacional proveniente de 21 naciones, contando con la participación de 138 rescatistas extranjeros, entre ellos estadounidenses, ecuatorianos e israelíes. Estas acciones de cooperación internacional se enmarcan en una renovada estrategia diplomática, donde De la Espriella ha priorizado relaciones con Estados Unidos e Israel, incluso formalizando el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, asunto que antes solo había sido avalado por el gobierno estadounidense bajo Donald Trump y cuya ocupación es reconocida internacionalmente como una situación en disputa, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Respecto al daño económico, el presidente citó un primer cálculo presentado por una empresa privada, que estima pérdidas cercanas a 30 billones de pesos colombianos (COP), principalmente en edificaciones (COP 24,5 billones) y estructuras (COP 5,5 billones). Destacó también que, si bien en Chocó los daños materiales fueron menores, es la región más afectada desde el punto de vista humano, por lo que reiteró su compromiso con un "plan Marshall" especial para esa zona históricamente marginada.

De la Espriella también exhortó a la solidaridad nacional, llamando a empresarios de la construcción y al sector financiero a aportar a la reconstrucción de viviendas y facilitar condiciones dignas para los damnificados, al tiempo que insistió en su política de cero tolerancia frente a la corrupción. Finalmente, anunció la próxima declaración de emergencia económica y social para agilizar la respuesta estatal, asegurando, junto con su gabinete, la presencia constante en los territorios afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos departamentos y municipios resultaron afectados por el terremoto según el presidente De la Espriella?

De acuerdo con la información entregada por el presidente De la Espriella, el terremoto impactó a 15 departamentos y 450 municipios, abarcando un tercio del territorio nacional. Las cifras continúan en proceso de verificación, por lo que se consideran preliminares.

¿Qué pérdidas económicas reportó el Gobierno tras el terremoto?

El presidente informó que, según una firma privada, las pérdidas económicas derivadas del desastre natural alcanzan los 30 billones de pesos colombianos (COP), distribuidos en daño en edificaciones y estructuras, especialmente en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.