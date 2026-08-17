El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026 deja un nuevo balance que muestra la dimensión de la emergencia: 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas.

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(Vea también: Medicina Legal actualiza balance del terremoto: 288 víctimas identificadas y 283 cuerpos entregados)

El reporte entregado por el presidente Abelardo de la Espriella señala además que más de 120.000 familias han resultado afectadas por el desastre y que 26.945 viviendas quedaron destruidas.

La emergencia también tiene un alcance territorial amplio. De acuerdo con el balance presentado por el mandatario, son 450 municipios de 15 departamentos los que han registrado afectaciones, lo que representa, según esa información, cerca de una tercera parte de Colombia.

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Entre los territorios con mayor número de víctimas aparecen Valle del Cauca y Risaralda, dos de las zonas más golpeadas por el movimiento sísmico.

El Gobierno activó medidas económicas tras el terremoto

La magnitud de la emergencia llevó al Ejecutivo a utilizar las facultades derivadas de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada después del terremoto.

El objetivo planteado por el Gobierno es acelerar la respuesta en los departamentos más afectados y facilitar recursos para la recuperación de las familias y de la actividad económica.

Dentro del paquete anunciado se contemplan alivios tributarios y financieros, con medidas como periodos de gracia, beneficios relacionados con impuestos y el diferimiento de obligaciones para personas, comercios e inmuebles afectados.

También se anunciaron subsidios de arrendamiento dirigidos a familias que perdieron sus viviendas y a pequeños comerciantes que tuvieron que abandonar sus establecimientos.

A esto se suman mecanismos de liquidez para micro, pequeñas y medianas empresas, mediante transferencias y esquemas de crédito blando destinados a negocios afectados por la interrupción de sus actividades.

El ‘Fondo Milagro’ será parte de la reconstrucción

Otra de las decisiones anunciadas por el Gobierno es la creación del denominado ‘Fondo Milagro’, una estructura fiduciaria que tendrá como propósito recibir, administrar y ejecutar recursos destinados a la atención de la emergencia y la reconstrucción.

Según lo informado, el fondo podrá recibir recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, cooperación internacional y donaciones del sector privado.

La iniciativa estará relacionada con la denominada ‘Ruta Milagro’, programa de la administración que originalmente estaba orientado al respaldo de emprendedores y que, tras el terremoto, fue planteado como un mecanismo para apoyar la recuperación del tejido productivo de las regiones afectadas.

El desafío para el Gobierno no se limita a la atención inmediata de las víctimas. La magnitud de los daños obliga también a concentrar esfuerzos en la reconstrucción de viviendas, infraestructura y actividad económica en los territorios más afectados.

Las medidas adoptadas mediante la declaratoria de emergencia, además, están sujetas al control automático de la Corte Constitucional, que deberá revisar su constitucionalidad.

Por ahora, el nuevo balance deja una emergencia con 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos, mientras el Gobierno avanza en mecanismos económicos y financieros para atender a las comunidades afectadas y enfrentar la etapa de reconstrucción.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.