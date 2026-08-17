Ocho días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, las lluvias agravaron la situación de los damnificados en Pereira.

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Los albergues improvisados, donde permanecen numerosas familias que perdieron sus viviendas, resultaron seriamente afectados por las precipitaciones.

En el parque Olaya Herrera, uno de los principales puntos de refugio, varias familias quedaron expuestas a la intemperie debido a la falta de plásticos y espacios adecuados para protegerse. Videos muestran a niños y adultos completamente mojados.

Los afectados y coordinadores de las ayudas denuncian que todavía no existe un censo oficial de todas las personas que permanecen en estos refugios, detalla El Tiempo.

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Algunos damnificados decidieron quedarse cerca de sus viviendas destruidas para proteger los pocos bienes que lograron rescatar, añade ese medio.

La situación también genera dificultades para distribuir alimentos. Actualmente se entregan cerca de 1.500 platos de comida diarios, pero quienes coordinan las ayudas aseguran que necesitan mayor apoyo de la Alcaldía y la Gobernación, resalta ese diario.

Entre las principales necesidades están leche para niños, medicamentos, alimentos no perecederos, productos de aseo, pañales y artículos de higiene femenina.

También advierten sobre una “pobreza invisible” de familias cuyas viviendas no colapsaron, pero que quedaron sin empleo ni ingresos para comprar comida.

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