El rescate ocurrió en el barrio Tequendama, uno de los sectores afectados por el terremoto. El momento quedó registrado en video y generó una ola de emoción entre quienes presenciaron la extracción de la menor.

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Más de cuatro días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, un rescate devolvió la esperanza en medio de la tragedia que enfrenta Cali. Una niña de apenas tres años fue encontrada con vida bajo los escombros de una estructura afectada en el barrio Tequendama.

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El momento, registrado en video y difundido por medios locales, muestra el instante en que los equipos de emergencia logran sacar a la pequeña de la estructura y ponerla a salvo.

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Mientras los rescatistas avanzaban cuidadosamente con la extracción, las personas que permanecían en el lugar reaccionaron con emoción ante el hallazgo. El rescate se convirtió rápidamente en una de las escenas más esperanzadoras de la emergencia.

De acuerdo con los reportes difundidos inicialmente por medios locales, la menor habría permanecido más de 100 horas atrapada bajo los restos de la edificación antes de ser localizada. La cifra representa más de cuatro días en medio de una estructura colapsada, mientras los equipos de búsqueda mantenían las labores para encontrar posibles sobrevivientes.

🚨🙏MILAGRO ENTRE LOS Una niña de 3 años fue rescatada con vida tras más de 100 horas bajo los escombros por el terremoto en Colombia. Los equipos de rescate continúan trabajando día y noche en Cali, Pereira y Chocó contra el reloj. La pequeña fue encontrada en el barrio… pic.twitter.com/upIB7BRJBn — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 15, 2026

En las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales se observa a los rescatistas trabajando para liberar a la niña y posteriormente entregarla a los servicios médicos. El estado de salud de la menor deberá ser determinado por los profesionales que recibieron a la pequeña después del rescate.

Su aparición con vida representa un importante motivo de esperanza para las familias que todavía esperan noticias de personas desaparecidas tras el terremoto. El operativo se desarrolló en el barrio Tequendama, señalado entre las zonas afectadas por el movimiento telúrico en la capital del Valle del Cauca.

Tras varias jornadas de búsqueda, los equipos especializados lograron ubicar a la menor dentro de la estructura. El instante en que finalmente fue extraída generó aplausos y expresiones de alivio entre quienes se encontraban en el lugar. Para los organismos de emergencia, cada señal encontrada entre los escombros mantiene abierta la posibilidad de hallar a otras personas con vida.

Por eso, pese al enorme impacto que ha dejado el terremoto, los equipos de rescate continúan revisando edificaciones afectadas y puntos en los que todavía podrían encontrarse sobrevivientes.

El rescate de la niña ocurre mientras Colombia enfrenta uno de los balances más graves derivados de la emergencia.

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Según el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 15 de agosto de 2026 a las 6:30 de la mañana, el terremoto deja 294 personas fallecidas, 3.935 heridas y 320 desaparecidas.

El mismo balance oficial indica que 353 personas han sido rescatadas y que 54.008 familias, equivalentes a unas 115.461 personas, resultaron afectadas en 15 departamentos y 448 municipios.

La emergencia también deja 81.506 viviendas averiadas, 14.493 destruidas y 66 edificios colapsados, de acuerdo con las cifras de la UNGRD. En medio de este panorama, la historia de la pequeña de tres años se convierte en un recordatorio de que la búsqueda no termina mientras exista una posibilidad de encontrar vida entre los escombros.

Más de 100 horas después del terremoto, la niña volvió a salir con vida de la estructura que la mantuvo atrapada. Ahora, mientras recibe atención médica, los organismos de socorro continúan trabajando en Cali y otras zonas afectadas para intentar repetir este tipo de rescates y llevar respuestas a las familias que todavía esperan.

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