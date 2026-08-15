Por: Caracol TV

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Cinco días después del potente terremoto que sacudió gran parte del territorio nacional, la actividad sísmica continúa en la zona del epicentro. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que, con corte a las 6:00 p. m. de este 15 de agosto de 2026, se han registrado un total de 284 réplicas del temblor de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó.

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Según la actualización oficial, del total de movimientos sísmicos detectados por la entidad, 19 han presentado magnitudes superiores a 3,0, mientras que dos han superado la magnitud 4,0, lo que evidencia que la corteza terrestre continúa ajustándose tras el evento principal que ha sido catalogado como uno de los más fuertes registrados en Colombia durante el siglo XXI.

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Réplicas del terremoto en Colombia siguen aumentando

El balance entregado por el SGC muestra cómo la secuencia sísmica ha evolucionado desde la mañana del 10 de agosto. En las primeras horas después del terremoto, los expertos reportaban apenas unas decenas de eventos asociados al temblor principal. Sin embargo, el número ha aumentado progresivamente durante la semana hasta alcanzar las 284 réplicas registradas este sábado.

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Los especialistas explican que este comportamiento es normal después de un terremoto de gran magnitud. Cuando ocurre una ruptura importante en las placas tectónicas, la energía acumulada no se libera por completo en un solo movimiento, sino que continúa generando ajustes en la región afectada. Es precisamente ese proceso el que produce las réplicas que siguen siendo percibidas por comunidades cercanas al epicentro e incluso en otros departamentos.

Sismo de San José del Palmar fue el más fuerte en décadas

El terremoto principal ocurrió el lunes 10 de agosto de 2026 a las 7:34 de la mañana y tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en Chocó. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, alcanzó una magnitud de 7,4 y una profundidad cercana a los 103 kilómetros.

La entidad señaló que se trata del evento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia durante el presente siglo. El movimiento fue sentido ampliamente en gran parte del territorio nacional e incluso se reportó percepción del temblor en países vecinos como Panamá y Venezuela. Miles de ciudadanos notificaron haber experimentado el terremoto a través de los canales dispuestos por el organismo científico.

Las consecuencias fueron especialmente severas en varias zonas del occidente colombiano, donde se presentaron daños estructurales, evacuaciones preventivas y operaciones de emergencia. Desde entonces, la atención de las autoridades también se ha concentrado en el seguimiento constante de la actividad sísmica posterior.

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¿Por qué siguen ocurriendo las réplicas del terremoto?

Una de las preguntas más frecuentes entre los colombianos es por qué continúan produciéndose movimientos sísmicos días después del terremoto principal. El Servicio Geológico Colombiano ha explicado que las réplicas son sismos de menor magnitud que ocurren en la misma región donde se presentó el evento principal. Estas forman parte del proceso natural mediante el cual las estructuras geológicas buscan alcanzar un nuevo equilibrio después de una liberación masiva de energía.

Los expertos advierten que las réplicas pueden extenderse durante días, semanas o incluso meses, dependiendo de las características del terremoto inicial y de la complejidad geológica de la zona afectada. Además, recalcan que actualmente la ciencia no permite predecir con exactitud cuándo ocurrirá una nueva réplica ni cuál será su magnitud.

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