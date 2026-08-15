Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Alcaldía de Pereira presentó un importante paquete de ayudas económicas dirigido a las familias y trabajadores que resultaron afectados luego del terremoto que sacudió la ciudad el 10 de agosto. Según información de El Diario, parte de los recursos originalmente asignados a las Fiestas de la Cosecha 2026 serán redirigidos para responder a la emergencia y apoyar la recuperación económica de los damnificados.

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El alcalde Mauricio Salazar Peláez anunció que las familias que ya se encuentren debidamente censadas recibirán un subsidio de arriendo de 500.000 pesos mensuales durante tres meses, sumando hasta 1,5 millones de pesos por hogar beneficiario. Esta decisión fue tomada con base en los recursos que se tenían destinados para las festividades, buscando atender de forma urgente las necesidades de los hogares más afectados por el sismo.

Otro de los beneficios anunciados incluye alivios en el pago de servicios públicos domiciliarios, pues, según explicó Salazar, los beneficiarios de estas ayudas no tendrán que pagar los servicios durante el mismo periodo de tres meses. Sin embargo, aún no se han precisado cuáles servicios entrarán en el beneficio, si la cobertura será total o parcial, ni el procedimiento administrativo para aplicarlo. La Alcaldía se ha comprometido a publicar los términos y condiciones el próximo 20 de agosto.

De acuerdo con la información entregada, más de 3.000 vendedores informales que estén registrados ante la Alcaldía recibirán un capital semilla de 1 millón de pesos para reactivar su actividad económica. Solo este apoyo superaría los 3.000 millones de pesos si se aplica al universo anunciado. Todos estos subsidios serán entregados a través de la Cruz Roja Colombiana, mientras la Alcaldía publicará los listados de beneficiarios para garantizar transparencia.

Las familias que aspiren a estos beneficios deben registrarse en la plataforma SOS Pereira (sospereira.com), que funciona como portal ciudadano para reportar daños, hacer censos y proporcionar información relevante para los afectados. No obstante, desde la Alcaldía se aclaró que el simple registro no implica una aprobación automática del subsidio. El 20 de agosto se darán a conocer los requisitos oficiales para acceder a estas ayudas.

El manejo de ayudas alimentarias también tendrá un cambio, ya que el Banco de Alimentos de Expofuturo pasará a ser gestionado por la Sociedad de Mejoras de Pereira, apoyada por la Cámara de Comercio y los Scouts, quienes coordinarán la recolección y distribución de alimentos durante la emergencia.

La fecha del 20 de agosto será clave para los damnificados y vendedores informales, pues ese día la Alcaldía comunicará los requisitos formales para recibir las ayudas. Salazar también adelantó que se anunciarán nuevas medidas para otros sectores afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se pueden inscribir las familias afectadas para reclamar los subsidios en Pereira?

Para acceder a los subsidios, las familias deben registrarse ante la plataforma SOS Pereira, disponible en sospereira.com. Allí podrán reportar los daños sufridos, entregar información sobre su vivienda o negocio y estar pendientes de los listados y requisitos oficiales que la Alcaldía publicará el 20 de agosto.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el subsidio de arriendo y los alivios en servicios públicos en Pereira?

Hasta el momento, la Alcaldía no ha publicado los requisitos formales para recibir el subsidio de arriendo ni los alivios en servicios públicos domiciliarios. Según anunció el alcalde Mauricio Salazar, estas condiciones se conocerán oficialmente el 20 de agosto, fecha en la que también se aclararán detalles como los servicios cubiertos, el monto exacto y el mecanismo de desembolso de los subsidios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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