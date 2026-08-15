Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Las familias y personas damnificadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto en Pereira cuentan ahora con canales oficiales para solicitar apoyo y registrarse como parte de la población afectada. La Alcaldía de Pereira, bajo la dirección de Mauricio Salazar Peláez, ha puesto en marcha un plan de ayudas sociales y económicas dirigido específicamente a quienes perdieron sus viviendas, sufrieron daños materiales o vieron alteradas sus fuentes de ingreso debido a la emergencia sísmica.

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El primer paso fundamental para acceder a los beneficios anunciados es realizar el registro en la plataforma SOS Pereira, a través de sospereira.com. Allí, cada persona debe reportar su situación actual para que la Administración Municipal pueda consolidar un censo real y actualizado sobre los afectados. Es relevante señalar que inscribirse no implica una asignación automática de ayudas; los requisitos y condiciones específicas para acceder a los subsidios serán anunciados el jueves 20 de agosto, según información oficial publicada por El Diario.

Entre los apoyos más destacados se encuentra un subsidio de arrendamiento de 500.000 pesos mensuales durante tres meses para familias que, debido a la emergencia, necesiten mudarse temporalmente. Es decir, las familias seleccionadas podrían recibir hasta 1.500.000 pesos para afrontar los gastos de un nuevo hogar mientras las autoridades gestionan la emergencia. Este apoyo proviene de recursos originalmente destinados a las Fiestas de la Cosecha, decisión tomada por el alcalde Salazar para priorizar la emergencia social.

Adicionalmente, se informó sobre alivios temporales en el pago de servicios públicos domiciliarios durante tres meses, aunque los detalles sobre cuáles servicios o los criterios de entrega serán aclarados el 20 de agosto. Para los afectados del comercio informal, la Alcaldía ofrecerá un capital semilla de un millón de pesos a más de 3.000 vendedores informales previamente registrados, permitiéndoles reactivar parcialmente sus actividades económicas.

La Cruz Roja Colombiana será la encargada de canalizar los recursos y la Alcaldía publicará los nombres de los beneficiados para garantizar transparencia. Sobre las ayudas alimentarias, la Sociedad de Mejoras de Pereira, en conjunto con la Cámara de Comercio y los Scouts, liderarán el acopio y distribución en el Banco de Alimentos de Expofuturo. Las autoridades recomiendan a los damnificados documentar sus daños y consultar únicamente fuentes oficiales. Nuevas medidas podrían anunciarse en los próximos días, según el avance del censo de afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo registrarse en SOS Pereira para recibir ayudas por el terremoto?

Para acceder a los apoyos tras el terremoto en Pereira, las familias deben ingresar a sospereira.com, registrar su información personal y detallar las afectaciones sufridas. Este registro es fundamental para ser considerado dentro de la lista de potenciales beneficiarios, aunque no garantiza la entrega automática de subsidios.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio de arriendo y ayudas económicas en Pereira?

La Alcaldía de Pereira informará el jueves 20 de agosto las condiciones para recibir el subsidio de arriendo de 500.000 pesos y los demás apoyos económicos. Hasta esa fecha, las autoridades destacan conservar documentación y evidencia de daños, y mantenerse atentos a los canales oficiales para la publicación de los requisitos y procesos de entrega.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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