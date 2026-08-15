El terremoto que sacudió al país el pasado lunes también dejó un impacto importante en la infraestructura de alumbrado público de Pereira, donde los daños identificados hasta ahora se acercan a los $ 1.000 millones.

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La cifra fue entregada por la Alcaldía de Pereira, que informó que el sistema, operado por el concesionario Ilumina Pereira, sufrió afectaciones en diferentes sectores de la ciudad.

Los daños están relacionados principalmente con luminarias, postes y otros elementos que hacen parte de la infraestructura del alumbrado público.

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La magnitud económica del impacto todavía podría cambiar, pues continúan las labores de inspección para establecer el estado de la infraestructura y detectar otros puntos afectados.

ALUMBRADO PÚBLICO SUFRIÓ GRAVES DAÑOS QUE AFECTAN EL SERVICIO 🚨 El fuerte sismo registrado el pasado lunes dejó graves afectaciones en la infraestructura del alumbrado público de Pereira, operado por el concesionario Ilumina Pereira, con daños que hasta el momento ascienden a… — Alcaldía de Pereira (@Alcaldiapereira) August 15, 2026

Inspeccionan zonas con posibles riesgos

Ilumina Pereira mantiene recorridos y trabajos de atención en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de identificar elementos que puedan representar un peligro para los ciudadanos.

Uno de los focos está puesto en las luminarias con riesgo de caída y los postes averiados, por lo que las autoridades hicieron un llamado a reportar este tipo de situaciones.

Para informar sobre daños en estos elementos, los ciudadanos pueden comunicarse a las siguientes líneas:

310 303 3349.

321 526 2038.

El reporte permite que los equipos encargados puedan ubicar los puntos afectados y avanzar en las labores correspondientes.

¿Cuándo se restablecerá el alumbrado?

De acuerdo con Ilumina Pereira, la recuperación del servicio está relacionada con la normalización de la energía eléctrica en los sectores afectados.

Por esta razón, mientras avanzan las labores de inspección y atención de los daños ocasionados por el terremoto, el restablecimiento del alumbrado público dependerá también de que se normalice el suministro eléctrico en cada zona.

La Alcaldía señaló que las labores continúan para recuperar la infraestructura afectada y atender los puntos que puedan representar un riesgo para la población.

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