Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El reciente terremoto dejó una huella importante en el municipio de Cartago, ubicado en el norte del departamento del Valle del Cauca. La fuerza del movimiento telúrico afectó múltiples viviendas, comercios y edificaciones religiosas, con una concentración significativa de daños en el centro de la ciudad. De acuerdo con información publicada por El Diario, uno de los sectores más golpeados fue precisamente el corazón del municipio, donde no solo los negocios locales, sino también varios templos religiosos sufrieron consecuencias severas.

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Entre los casos más notorios se encuentra el de la iglesia San Francisco, situada en la calle 10 con carrera 4. Según lo reportado, este templo resultó gravemente afectado: gran parte de su techo colapsó y la estructura completa del inmueble evidenció daños considerables. Las imágenes registradas tras el terremoto muestran techos y fachadas desplomadas, además de columnas y paredes agrietadas, reflejando el impacto que tuvo el sismo en la infraestructura local y el patrimonio arquitectónico y religioso de Cartago.

Después del temblor, las autoridades municipales iniciaron un proceso exhaustivo de inspección de los inmuebles afectados. La prioridad ha sido establecer el nivel real de los daños para determinar si alguna construcción representa un riesgo para quienes residen o circulan en el sector. Los organismos de socorro, en conjunto con entidades gubernamentales, continúan realizando evaluaciones estructurales, con el objetivo de prevenir cualquier accidente derivado de un eventual colapso. Las calles del centro lucen alteradas, con ciudadanos observando los restos y personal encargado de la emergencia trabajando sin pausa.

Este hecho ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de algunas edificaciones ante fenómenos naturales como los terremotos. Por el momento, la situación continúa siendo atendida y monitoreada, mientras los habitantes de Cartago esperan los resultados de las inspecciones y posibles decisiones sobre desalojos, reparaciones o restauraciones para salvaguardar la integridad de la población y el patrimonio colectivo.

¿Cuáles fueron los daños más graves que dejó el terremoto en el centro de Cartago?

El principal daño reportado fue el colapso de gran parte del techo de la iglesia San Francisco, además de lesiones en su estructura. También se registraron daños en viviendas, fachadas y comercios, afectando la apariencia y seguridad del centro de Cartago. Todo esto, de acuerdo con la información presentada por El Diario.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras el terremoto en Cartago Valle del Cauca?

Luego del terremoto, las autoridades y organismos de socorro iniciaron inspecciones detalladas en los inmuebles afectados para determinar el nivel de los daños y si estos representan un riesgo para las personas. Las labores de evaluación estructural continúan en el interior del municipio, buscando proteger la vida y restaurar la normalidad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.