Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

El sistema de transporte masivo de Pereira, Megabús, implementó una operación especial de contingencia para responder a los desafíos que enfrenta el servicio y garantizar la movilidad de los usuarios. De acuerdo con información publicada por El Diario, la medida responde a una falla de compatibilidad de la tecnología anterior de las Megatarjetas, las cuales dejaron de funcionar con el sistema actual. Por ello, la entidad habilitó dos puntos principales para el cambio obligatorio de tarjetas: la estación El Viajero y el Parque Olaya, ubicado sobre la calle 21.

Sigue a PULZO en Discover

En estos lugares, los usuarios no solo pueden reclamar la nueva Megatarjeta, sino también adquirir pasajes de manera presencial. Esta estrategia busca que quienes debían desplazarse en el sistema no se vean perjudicados por la actualización tecnológica. Los voceros de Megabús recomendaron especialmente a quienes aún poseen una Megatarjeta antigua, acercarse a estos puntos antes de intentar utilizar el servicio para evitar contratiempos.

Bajo esta contingencia, varias dinámicas de movilidad se modificaron en la ciudad. La calle 21, uno de los corredores más transitados, presenta cambios temporales en su flujo vehicular: ahora solo pueden circular los buses articulados y alimentadores de Megabús en un tramo específico. Esta vía quedó restringida para carros y motocicletas particulares, ya que en este sector se está realizando el ascenso y descenso de pasajeros como parte de la operación especial.

La decisión, según Megabús y la información difundida por las autoridades, busca mejorar la seguridad y logística durante el periodo en el que el sistema debe adaptarse al cambio tecnológico, evitando aglomeraciones y garantizando un acceso ágil al transporte público. Se pidió comprensión y colaboración tanto de los conductores como de los peatones, recordando el fin común de preservar el acceso eficiente y seguro para quienes dependen diariamente de Megabús.

Finalmente, la administración del sistema anunció que seguirá informando sobre cualquier ajuste relacionado con rutas, esquemas de operación, puntos de atención y condiciones del servicio. Se insiste a los usuarios en la importancia de mantenerse atentos a los canales oficiales para evitar inconvenientes y estar al tanto de las actualizaciones durante la contingencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde puedo cambiar la Megatarjeta para el sistema Megabús en Pereira?

Quienes necesitan actualizar su Megatarjeta pueden hacerlo únicamente en la estación El Viajero y en el Parque Olaya, sobre la calle 21. En ambos puntos también es posible adquirir pasajes necesarios para desplazarse mientras dure la operación especial por la contingencia.

¿Por qué hay restricción para vehículos particulares en la calle 21 durante la contingencia de Megabús?

La restricción para carros y motocicletas particulares en la calle 21, en Pereira, se implementó porque en este tramo se efectúa el ascenso y descenso provisional de pasajeros del sistema Megabús. Así se facilita la movilidad del transporte público y la seguridad de los usuarios mientras se ajusta el servicio a la nueva tecnología de las tarjetas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.