Por: Portal Bogotá

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La movilidad de Bogotá volverá a experimentar cambios en los próximos días debido a las obras de infraestructura que avanzan bajo el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con información suministrada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), se autorizó el cierre de dos carriles en sentido norte a sur sobre la avenida Agoberto Mejía Cifuentes, en el tramo comprendido entre la calle 35B sur y 210 metros al norte de este punto. Esta decisión forma parte de los trabajos relacionados con el contrato IDU-1801-2023 y responde a la necesidad de realizar empates en la tubería recientemente instalada y construir la estructura del pavimento, labores fundamentales para garantizar la calidad de la obra y la seguridad de quienes circulan por la zona.

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El cierre de estos dos carriles comenzará a las 10:00 p.m. del 17 de agosto de 2026 y tendrá una duración aproximada de quince días, en un horario de cierre permanente las veinticuatro horas del día. Esta medida, de acuerdo con la autoridad distrital, es indispensable para llevar a cabo cada una de las actividades técnicas requeridas, minimizando riesgos tanto para los trabajadores como para los usuarios de la vía.

La Secretaría Distrital de Movilidad ha implementado un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) específico. El PMT es una estrategia desarrollada para organizar la circulación vehicular y peatonal durante intervenciones en las vías. Según el diseño planteado, los vehículos particulares, vehículos pesados y de transporte público que normalmente transitan en sentido norte – sur por la avenida Agoberto Mejía Cifuentes, podrán usar un carril habilitado sobre la calzada occidental, tal como se observa en el esquema divulgado oficialmente (Mapa 1).

En cuanto al desplazamiento peatonal, las personas podrán caminar normalmente por la infraestructura diseñada para tal fin, ya que se garantiza su acceso y protección. Las autoridades recuerdan la importancia de seguir las señalizaciones y recomendaciones durante el tiempo que duren las obras, con el fin de evitar accidentes o contratiempos en los desplazamientos diarios.

La SDM insiste en que esta intervención es parte de los esfuerzos por mejorar la calidad de vida en la ciudad, optimizando la movilidad y adaptando la infraestructura a las crecientes necesidades de los habitantes de Bogotá.

¿Cuánto tiempo durará el cierre en la avenida Agoberto Mejía Cifuentes en Bogotá?

Según información de la Secretaría Distrital de Movilidad, el cierre de los dos carriles en sentido norte a sur iniciará a las 10:00 p.m. del 17 de agosto de 2026 y se mantendrá durante aproximadamente quince días, con un cierre de 24 horas por jornada.

¿Qué es un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y cómo afecta a los habitantes de Bogotá?

El Plan de Manejo de Tránsito (PMT) es una estrategia diseñada por la Secretaría Distrital de Movilidad para organizar y garantizar la seguridad de peatones y conductores durante obras viales. En este caso, permite que un carril de la avenida permanezca habilitado, reduciendo el impacto en la movilidad, aunque requiere que la ciudadanía adapte sus recorridos habituales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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