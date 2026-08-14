Por: Portal Bogotá

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El programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", impulsado por el Distrito, llevó a cabo una intervención en la calle 72 con avenida 68, con el objetivo de recuperar un punto considerado crítico por la presencia de cambuches y residuos. En medio de la operación, se encontraron siete cambuches, en los cuales había fogones, ropa, botellas, jeringas y cocinas improvisadas, elementos que evidenciaban la ocupación y uso permanente de ese espacio por habitantes de calle. Como parte del operativo, las autoridades lograron desmontar dichas estructuras y retirar aproximadamente 1,5 toneladas de residuos voluminosos, acciones con las que se buscó mejorar las condiciones del sector y la percepción de seguridad, que se había visto afectada en los últimos tiempos.

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La intervención, que se extendió durante más de dos horas, contó con la participación coordinada de diversas entidades distritales. Según información del Distrito, estuvieron presentes Gestores de Convivencia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, junto con trabajadores de las secretarías de Gobierno e Integración Social. Así mismo, apoyaron el operativo la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y las alcaldías locales de Barrios Unidos y Engativá. Todo el material recolectado fue posteriormente embolsado y transportado en una volqueta, garantizando la limpieza total del área.

No obstante, las acciones no se limitaron solamente al desmonte de cambuches. Además, 12 habitantes de calle que se encontraban en el lugar recibieron la oferta de traslado a los centros de inclusión que administra el Distrito, espacios donde pueden acceder a servicios de atención y acompañamiento. Este ofrecimiento busca fortalecer el enfoque social de la intervención, acercando alternativas a quienes viven en condiciones de calle.

El punto intervenido había sido identificado como un espacio que dificultaba la convivencia vecinal y elevaba la sensación de inseguridad entre los transeúntes. La recuperación del lugar se enmarca en las jornadas que ya se han desarrollado en Barrios Unidos y Engativá, donde se han adelantado 74 intervenciones similares orientadas a la prevención y recuperación de ocupaciones indebidas del espacio público, de acuerdo con información citada por el Distrito.

La ciudadanía puede contribuir reportando situaciones que afecten la seguridad o la convivencia en la Línea de Emergencias 123, una herramienta clave en la lucha contra los hechos que vulneran el espacio público y promueven el crimen en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consistió la intervención de recuperación en la calle 72 con avenida 68 en Bogotá?

La intervención en la calle 72 con avenida 68 se enfocó en el desmonte de siete cambuches utilizados por habitantes de calle, la recolección y remoción de 1,5 toneladas de residuos acumulados, así como en la limpieza del sector para mejorar la convivencia y reducir la percepción de inseguridad. Además, se ofreció a 12 habitantes la opción de trasladarse a centros de inclusión social distritales.

¿Qué entidades participaron en la jornada y cuál fue su función durante el operativo?

El operativo contó con la participación conjunta de Gestores de Convivencia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, personal de las secretarías de Gobierno e Integración Social, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y las alcaldías locales de Barrios Unidos y Engativá. Estas entidades actuaron de forma coordinada para retirar estructuras ilegales, residuos y ofrecer alternativas de inclusión a las personas en situación de calle.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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