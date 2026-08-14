Por: Portal Bogotá

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En el marco de la iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y su programa Escenarios Móviles convocan a la ciudadanía a participar en una nueva edición de la 'Fête de la Musique', una muestra cultural que invita a disfrutar de la música en todas sus formas. Este evento se realizará el viernes 21 de agosto de 2026 en el parque de los Periodistas, situado en el centro de Bogotá, desde las 2:00 p. m. La entrada será completamente libre, permitiendo que personas de todas las edades y procedencias compartan en torno a un lenguaje universal: la música, según lo anunciado por Idartes en su sitio web oficial.

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La 'Fête de la Musique', cuyo origen remonta a Francia en 1982 gracias a la iniciativa de Jack Lang, quien entonces ocupaba el Ministerio de Cultura, se fundó bajo una premisa sencilla y poderosa: convocar tanto a músicos profesionales como a aficionados para que lleven sus presentaciones musicales a las calles de manera gratuita y abierta. Según la reseña histórica publicada, más de cuatro décadas después, este festival se ha extendido a más de 120 países y se ha consolidado como una de las celebraciones culturales de mayor relevancia global. Su esencia ha permitido el acceso democrático a la música, articulando espacios de encuentro para la ciudadanía alrededor del arte sonoro.

La versión bogotana de 2026 será organizada en conjunto por la Alianza Francesa Bogotá, en coproducción con el programa Escenarios Móviles del Idartes. Además, contará con el respaldo de reconocidas entidades, entre las que se destaca el programa Hecho en Bogotá, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico, los EcoFestivales, la Embajada de Francia en Colombia y el Instituto Francés de Colombia. Este esfuerzo colectivo evidencia la articulación entre organismos locales y franceses para fortalecer los lazos culturales y promover la participación de la comunidad capitalina en actividades artísticas de talla internacional.

La cita será en el parque de los Periodistas, ubicado en la avenida Jiménez entre carreras Tercera y Cuarta, en pleno corazón de Bogotá, lo que facilita el acceso para los asistentes y resalta la voluntad de integrar a diferentes sectores de la ciudad en torno a la música y la cultura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué artistas participarán en la Fête de la Musique 2026 en Bogotá?

Aunque el evento destaca la presencia de artistas nacionales e internacionales, la información proporcionada no detalla los nombres específicos de quienes actuarán en esta edición. Se enfatiza, sin embargo, que la programación busca reunir una diversidad de propuestas musicales abiertas a todo el público y que la convocatoria está dirigida tanto a músicos profesionales como aficionados.

¿Dónde se realizará la Fête de la Musique 2026 y cuál es su horario?

La celebración de la Fête de la Musique en Bogotá se llevará a cabo en el parque de los Periodistas, ubicado en la avenida Jiménez entre carreras Tercera y Cuarta, en el centro de la ciudad. De acuerdo con Idartes, el evento se desarrollará el viernes 21 de agosto de 2026 a partir de las 2:00 p. m., con entrada libre para todos los asistentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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