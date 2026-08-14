Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida de las familias sigue siendo una prioridad. De acuerdo con información suministrada por la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá (SDHT), un grupo de 112 familias en la localidad de Ciudad Bolívar ha transformado sus viviendas mediante el programa 'Mejora Tu Casa'. Esta iniciativa busca adecuar las casas de quienes, pese a contar con un inmueble propio, requieren intervenciones para alcanzar espacios más apropiados para la vida cotidiana y garantizar condiciones más dignas y seguras.

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Es el caso de Dilsa del Carmen Ariña León y Betty Lucía Maldonado, habitantes del barrio Arborizadora Alta. En la vivienda de Ariña León se renovaron espacios fundamentales como la sala, la cocina, el baño y la habitación. Las labores incluyeron enchapes, estuco y pintura, adecuación de mesón en concreto, instalación de lavadero y mejoras en pisos y zonas húmedas. Al recibir su casa totalmente renovada, Ariña expresó su gratitud; según sus palabras, el primer piso estaba en obra negra y el cambio fue tal, que su vida mejoró significativamente.

Por su parte, Betty Lucía Maldonado también fue beneficiaria, recibiendo trabajos de mejoramiento en pisos, enchapes y pintura en baño y comedor, además de nuevas instalaciones en la cocina. En el proceso, ambas beneficiarias recibieron un subsidio de 21.352.500 pesos para financiar las obras, según datos de la Secretaría Distrital del Hábitat.

El programa no solo busca adecuar viviendas; también incorpora criterios de sostenibilidad. Se instalaron griferías ahorradoras, sanitarios de bajo consumo y sistemas de iluminación LED, todos respaldados por la certificación CASA Mejoramientos, emitida por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Este reconocimiento valida el uso de materiales con trazabilidad ambiental, manejo adecuado de residuos, y la promoción de ventilación e iluminación natural. Gracias a estas intervenciones, se estima una reducción del 15 al 30 % en el consumo de agua y energía, aportando al ahorro familiar y a la sostenibilidad ambiental. Los nuevos dispositivos pueden ahorrar hasta un 60 % de agua y reducir la factura mensual de servicios públicos, según la información compartida por las autoridades locales.

De esta manera, la Secretaría Distrital del Hábitat fortalece su apuesta por una Bogotá en la que las viviendas no solo sean dignas sino también más eficientes y responsables con el entorno, enfocándose en la permanencia de más ciudadanos en sus hogares bajo condiciones óptimas.

¿Cómo acceder al programa ‘Mejora Tu Casa’ de la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá?

El programa ‘Mejora Tu Casa’ está dirigido a personas que ya poseen una vivienda, pero requieren adecuaciones para mejorar las condiciones de habitabilidad. Para postularse, es necesario cumplir con los requisitos exigidos por la Secretaría Distrital del Hábitat, que ha habilitado diferentes convocatorias donde los interesados pueden consultar el paso a paso para participar.

¿Qué criterios de sostenibilidad contempla la certificación CASA Mejoramientos en Bogotá?

La certificación CASA Mejoramientos, otorgada por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, reconoce intervenciones que incluyen el empleo de materiales con trazabilidad ambiental, dispositivos de ahorro de agua y energía, gestión responsable de residuos, además de promover la ventilación e iluminación natural dentro de la vivienda, impactando positivamente el consumo familiar y el entorno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.