Por: Portal Bogotá

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En el corazón de Bogotá se está viviendo un reconocimiento especial al talento y la experiencia de los artistas mayores, gracias a la iniciativa “Franja Saberes Mayores: la experiencia en El Muelle”. Esta propuesta, impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), busca visibilizar el valor que las personas mayores aportan a la vida cultural de la ciudad. El evento, programado para este miércoles 19 de agosto a partir de las 10:30 a. m., promete ser un espacio de encuentro abierto al público, donde distintas agrupaciones compartirán en el escenario sus saberes y trayectorias artísticas.

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La jornada contará con presentaciones de dos destacados colectivos provenientes de las localidades de Bosa y Usme. Desde el Centro Día Campo Verde, ubicado en Bosa, arriba la agrupación La Vieja Guardia, bajo la dirección de Camilo Lucero. Esta propuesta se ha construido a partir de la participación activa de sus integrantes y el trabajo colectivo que desarrollan en este espacio. Por su parte, Danza y Vida, grupo de las Redes de Cuidado Comunitario de Usme liderado por Miryam Mesa, invitará al público a vivir una experiencia en la que el arte trasciende como medio de expresión, encuentro y fortalecimiento de la comunidad.

De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía Mayor y la FUGA, estas actividades buscan no solo mostrar el trabajo escénico de las personas mayores, sino también abrir una conversación pública sobre sus procesos creativos y las transformaciones que experimentan a medida que avanzan en sus vidas. Es una oportunidad para reconocer las trayectorias, los aprendizajes y las formas de crear de quienes hallan en el arte una posibilidad constante de participación y diálogo con Bogotá.

La programación contempla nuevas fechas, todas con entrada libre, como la del miércoles 16 de septiembre a las 10:30 a. m., con la presentación del grupo Mozart del Centro Día Monseñor de Puente Aranda, dirigido por Mauricio Hernández, y Raqsat Alsulta, colectivo de danza del Centro Día Macondo en Tunjuelito dirigido por Vannesa Camacho. Además, el miércoles 14 de octubre, también a las 10:30 a. m., se presentarán Los Rockanrolleros del Bosque, del Centro Día El Bosque de Engativá, bajo la dirección de Maryory Moreno, junto a Sabias con Ritmo, de Las Redes de Cuidado Comunitario de Los Mártires, dirigida por Hilda Reyes.

Con estas jornadas, la temporada cultural reunirá propuestas de diferentes localidades, como Bosa, Usme, Puente Aranda, Tunjuelito, Engativá y Los Mártires, todas concentradas en uno de los principales espacios de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en el centro histórico de Bogotá.

¿Qué es la Franja Saberes Mayores en Bogotá y cuál es su objetivo?

La Franja Saberes Mayores es una iniciativa cultural de la Alcaldía Mayor de Bogotá, desarrollada a través de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), que busca destacar y visibilizar el aporte de los artistas mayores a la cultura bogotana. Este programa organiza jornadas abiertas al público en las que agrupaciones de personas mayores comparten sus experiencias artísticas y creativas.

¿Cuáles son las agrupaciones y fechas destacadas en la agenda de Saberes Mayores en Bogotá?

Según la FUGA, la agenda incluye presentaciones el miércoles 19 de agosto, el miércoles 16 de septiembre y el miércoles 14 de octubre, con la participación de colectivos como La Vieja Guardia (Bosa), Danza y Vida (Usme), Mozart (Puente Aranda), Raqsat Alsulta (Tunjuelito), Los Rockanrolleros del Bosque (Engativá) y Sabias con Ritmo (Los Mártires), todas con acceso libre en el centro histórico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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