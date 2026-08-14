Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Bogotá avanza hacia un modelo más solidario e inclusivo con la aprobación de una nueva estrategia destinada a fortalecer las redes de apoyo para personas mayores y evitar situaciones de aislamiento y soledad. De acuerdo con lo aprobado por el Concejo de Bogotá, el enfoque central es promover el voluntariado social intergeneracional junto con la creación de redes comunitarias de cuidado, integrando la participación de ciudadanos de diferentes edades, organizaciones sociales, instituciones educativas, entidades públicas y actores del sector privado.

Sigue a PULZO en Discover

Esta iniciativa, impulsada por la concejal Diana Diago y avalada por el cabildo municipal, busca vincular a distintos sectores de la ciudadanía en el acompañamiento a personas mayores. Según el acuerdo, el objetivo prioritario es "prevenir el aislamiento social, fortalecer la integración social, el cuidado colectivo y la participación activa de las personas mayores", buscando además aprovechar los servicios y programas institucionales ya existentes en la ciudad (Concejo de Bogotá).

A diferencia de los servicios de salud o atención social tradicionales, la propuesta no pretende reemplazar la acción institucional, sino complementar el acceso a estos derechos a través del fortalecimiento de los lazos comunitarios. Las estrategias aprobadas priorizan acciones de acompañamiento social y comunitario, impulsan redes solidarias en los barrios y generan espacios para que las personas mayores mantengan un rol activo en la comunidad.

Uno de los principios fundamentales del acuerdo es el respeto a la autonomía, diversidad y libertad de las personas mayores. Las actividades deben evitar cualquier tipo de discriminación por edad, género u otra condición, garantizando que el acompañamiento sea voluntario y pleno en el reconocimiento de sus decisiones. De acuerdo con lo señalado, personas jóvenes, universidades, organizaciones sociales y otros ciudadanos podrán participar en estas actividades desde el voluntariado, siempre bajo la premisa de que acompañar no significa suplantar las decisiones de las personas mayores, sino construir relaciones basadas en el respeto.

El desarrollo de esta propuesta partió del reconocimiento de que muchas personas en la vejez enfrentan dificultades por la ausencia de redes cercanas, lo que puede favorecer su desconexión del entorno social. Por eso, se busca convertir los encuentros cotidianos, la participación y el acompañamiento comunitario en herramientas efectivas para evitar el aislamiento, permitiendo que envejecer no sea sinónimo de soledad, como enfatizó la concejal Diana Diago. El siguiente paso tras la aprobación será que el Distrito articule las estrategias con las políticas ya existentes para esta población y avance en su implementación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionarán las redes comunitarias de apoyo para personas mayores en Bogotá?

Las redes comunitarias de apoyo aprobadas por el Concejo de Bogotá operarán a partir de la articulación entre personas de diferentes edades, organizaciones sociales, instituciones educativas y agentes públicos o privados. Su funcionamiento estará centrado en actividades de acompañamiento social que permitan fortalecer los vínculos comunitarios sin sustituir los servicios institucionales de salud o protección social. Las redes priorizarán el respeto a la autonomía y diversidad de las personas mayores, evitando discriminación y promoviendo la participación activa en la vida comunitaria.

¿Qué significa el voluntariado intergeneracional en el apoyo a personas mayores?

El voluntariado intergeneracional, según el acuerdo aprobado en Bogotá, implica la unión de personas pertenecientes a distintas generaciones, como jóvenes y adultos, en actividades de acompañamiento y apoyo a las personas mayores. Este tipo de voluntariado es voluntario y está orientado a fortalecer el tejido social, promover el respeto y facilitar que las personas mayores se mantengan integradas y activas en la comunidad, sin perder autonomía ni libertad de decisión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z