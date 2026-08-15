Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Las universidades de Pereira enfrentan el desafío de recuperarse tras el sismo, con planes graduales y priorizando la seguridad de sus comunidades

El reciente sismo registrado el 10 de agosto obligó a las principales universidades de Pereira a replantear de forma urgente sus estrategias para asegurar que la actividad académica y laboral pueda continuar, mientras se revisa a fondo el estado de las instalaciones. De acuerdo con información de El Diario, tanto la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) como la Universidad Libre han adoptado planes de recuperación por etapas, con énfasis en el cuidado de sus estudiantes, trabajadores y profesores, y el avance responsable en la evaluación y rehabilitación de sus sedes.

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En el caso de la UTP la prioridad inmediata consiste en determinar la seguridad de sus espacios, ya que varios edificios resultaron afectados. Por esa razón, el ingreso general al campus sigue restringido y solo será posible de manera gradual una vez concluyan las revisiones técnicas necesarias. La institución definió una hoja de ruta que incluye etapas clave: primero, la estabilización y caracterización de necesidades, seguida por una fase de seguridad y evaluación entre el 11 y el 16 de agosto. Posteriormente, se pasará a una etapa de estabilización a través de clases virtuales, luego a un retorno progresivo e informado y, finalmente, a la normalización presencial, siempre que se certifiquen condiciones óptimas de seguridad.

Mientras tanto, la UTP continúa su práctica académica mediante herramientas virtuales y busca fortalecer la conectividad para asegurar la participación de los más de 18.000 estudiantes y el personal de 25.000 integrantes en total, incluyendo docentes y contratistas. El rector Luis Fernando Gaviria aseguró que los apoyos para el personal, la conectividad y la gestión financiera hacen parte fundamental del plan de recuperación. Se han garantizado las condiciones laborales para los docentes de hora cátedra, profesores transitorios y demás trabajadores, reflejando una ruta que privilegia tanto el bienestar como la sostenibilidad académica.

Por su parte, en la Universidad Libre, la rectora Adriana Vallejo de la Pava explicó que los equipos de ingeniería completaron la evaluación de las sedes de Belmonte y del centro. El diagnóstico evidenció diferencias claras: mientras la mayoría de los salones no presentaron daños significativos, la fachada principal sí registró los impactos más notorios. Así las cosas, la recuperación será focalizada, y cada decisión dependerá de los dictámenes específicos sobre cada edificación.

Ambas instituciones han puesto en marcha censos y planes de acompañamiento psicosocial, un aspecto que muestra el enfoque humano de la recuperación. El acompañamiento, la caracterización de necesidades y el asesoramiento psicológico confirman que la reconstrucción va más allá de la infraestructura, buscando mantener cohesionados y apoyados a los miembros de cada comunidad universitaria mientras se avanza, con cautela, hacia la normalización de la vida académica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas temporales han tomado la UTP y la Universidad Libre tras el sismo en Pereira?

Luego del sismo del 10 de agosto, ambas instituciones establecieron restricciones de ingreso y priorizaron la virtualidad para asegurar la continuidad académica. En la UTP, el acceso al campus es restringido hasta finalizar las evaluaciones técnicas y el retorno será gradual. La Universidad Libre finalizó la revisión de sus sedes y prepara la recuperación de los espacios afectados, priorizando siempre la seguridad de estudiantes y trabajadores.

¿Cómo afecta la recuperación de las universidades de Pereira a su comunidad académica y administrativa?

La recuperación impacta a más de 25.000 personas en la UTP y a toda la comunidad de la Universidad Libre. Las universidades han realizado censos y diagnósticos para definir apoyos, especialmente en conectividad y acompañamiento psicosocial, buscando que tanto la actividad académica como la estabilidad laboral y emocional de sus integrantes se mantengan en medio del proceso de recuperación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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