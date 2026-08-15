Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El próximo domingo 16 y lunes festivo 17 de agosto de 2026, los habitantes y visitantes de Bogotá podrán disfrutar de uno de los espacios recreativos más emblemáticos de la ciudad: la Ciclovía de Bogotá. Según información del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), este evento se desarrolla en un circuito que abarca 141,46 kilómetros por las principales vías de la capital. La Ciclovía, considerada el gran parque lineal de Bogotá, fomenta la movilidad sostenible y el buen aprovechamiento del espacio público, permitiendo que ciudadanos y turistas participen de manera gratuita en actividades deportivas y recreativas desde las 7:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, los domingos y días festivos.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el IDRD, estas jornadas promueven la salud física y mental a través de actividades para toda la familia, adaptándose al concepto de ciudad incluyente. Además, para las fechas mencionadas, se habilitarán zonas especiales orientadas a la práctica de deportes alternativos como Pickleball y Freestyle Football. Igualmente, estarán presentes los servidores sociales, jóvenes en su proceso de servicio social estudiantil, quienes brindarán acompañamiento y orientación a los asistentes a lo largo del recorrido.

En el marco de la celebración, los ciudadanos encontrarán puntos de ‘Bogotá en Forma’, donde se impartirán clases para todos los niveles, así como la Escuela de la Bicicleta, que busca enseñar a montar bicicleta a quienes deseen adquirir esta habilidad. Todas estas actividades están diseñadas para fortalecer el sentido de comunidad y ofrecer alternativas de recreación sana.

También estarán disponibles los puntos ‘Cuídate y sé feliz’ de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), que promueven el autocuidado y el bienestar durante la jornada. El evento cuenta con la colaboración de instituciones distritales y voluntarios, quienes garantizan la seguridad y el buen desarrollo de las actividades.

El IDRD recomienda seguir las indicaciones de su personal, recordar que no se solicitan pertenencias ni se prestan bicicletas, y verificar siempre la autenticidad de quienes portan prendas institucionales. Adicionalmente, se invita a toda la ciudadanía a consultar el mapa de rutas de la Ciclovía para planear de la mejor manera su recorrido y disfrutar de la oferta cultural y deportiva de Bogotá durante estos días.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece la Ciclovía de Bogotá en los días festivos de agosto de 2026?

Durante el domingo 16 y lunes 17 de agosto de 2026, la Ciclovía de Bogotá contará con circuitos para la práctica deportiva y recreativa, puntos para aprender a montar bicicleta, clases grupales en los espacios ‘Bogotá en Forma’, zonas para Pickleball y Freestyle Football, además de puestos de autocuidado de la Secretaría Distrital de Salud. Todo está diseñado para el aprovechamiento gratuito y seguro del espacio público por parte de ciudadanos y turistas.

¿Qué recomendaciones debemos seguir para participar en la Ciclovía de Bogotá?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte recomienda consultar previamente el mapa de rutas, verificar la identidad de quienes portan prendas institucionales, y tener presente que el personal no solicita pertenencias personales ni presta bicicletas. Así mismo, se aconseja disfrutar de la actividad en familia y atender las indicaciones de las autoridades para asegurar una experiencia positiva y segura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.