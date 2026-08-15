Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) en conjunto con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia invitan a conmemorar los 90 años de la orquesta con un concierto especial que se llevará a cabo el 21 de agosto a las 7:30 p. m. en el Teatro Colón. El evento, organizado para celebrar casi un siglo de trayectoria en la música sinfónica nacional e internacional, contará con la presencia de distinguidos talentos colombianos y un programa dividido en dos partes, diseñado para recorrer la riqueza artística y la historia musical de la institución. Las entradas están disponibles mediante TuBoleta.com y en las taquillas del Centro Nacional de las Artes, de acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

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El programa aniversario contará primero con una gala lírica donde la mezzosoprano Andrea Niño y el barítono Laureano Quant, ambos colombianos, interpretarán, bajo la dirección de Luis Gabriel Biava, escenas, arias y duetos de grandes obras de reconocidos compositores europeos, como Wolfgang Amadeus Mozart, Jules Massenet, Charles Gounod y Georges Bizet. Entre las piezas seleccionadas figuran fragmentos de ‘Las bodas de Fígaro’, ‘Così fan tutte’, ‘Hérodiade’, ‘Sapho’ y ‘Carmen’, permitiendo al público sumergirse en la profundidad y diversidad de estilos de la ópera europea.

En la segunda parte, la orquesta interpretará la ‘Fantasía sobre motivos colombianos’, compuesta por Pedro Morales Pino, obra destacada por resaltar la identidad nacional a través de melodías tradicionales. Complementan el repertorio la ‘Sinfonía n.º 5, D. 485 en Si bemol mayor’ de Franz Schubert y la ‘Rapsodia rumana n.º 1, op. 11 en La mayor’ de George Enescu, dos piezas fundamentales de la música sinfónica europea que forman parte de la memoria discográfica de la orquesta. Este programa busca establecer un diálogo entre la creación musical colombiana y las obras consagradas a nivel mundial.

El evento, que no forma parte de la Agenda Distrital de actividades culturales, es una oportunidad única para presenciar en vivo el talento de intérpretes nacionales y disfrutar de una velada que celebra el legado y la proyección de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Según la difusión de Idartes y la información publicada por el Portal Bogotá, este concierto representa uno de los hitos culturales más relevantes del año en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué repertorio presentará la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en su concierto de aniversario?

El programa del concierto de aniversario de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia está dividido en dos partes: primero habrá una gala lírica con obras de Mozart, Massenet, Gounod y Bizet, interpretadas por la mezzosoprano Andrea Niño y el barítono Laureano Quant; en la segunda parte, la orquesta tocará la ‘Fantasía sobre motivos colombianos’ de Pedro Morales Pino, la ‘Sinfonía n.º 5’ de Schubert y la ‘Rapsodia rumana n.º 1’ de Enescu.

¿Quiénes serán los solistas y el director en el concierto de los 90 años de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia?

Los solistas para la gala lírica serán la mezzosoprano Andrea Niño y el barítono Laureano Quant, ambos de nacionalidad colombiana. La dirección del evento estará a cargo de Luis Gabriel Biava, quien encabezará esta propuesta artística según información oficial del Instituto Distrital de las Artes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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