Por: El Espectador

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El cine colombiano se convierte en protagonista de una iniciativa solidaria, buscando apoyar a quienes resultaron afectados por el reciente terremoto en Colombia el 10 de agosto. De acuerdo con la información difundida por el Colombian Film Festival NY y Cineplex, se realizará una función especial que marcará la premiere de la película ‘El juego de la vida’ en la ciudad de Nueva York. El objetivo principal de esta gala benéfica, denominada “Una noche de cine por Colombia”, es recaudar fondos para destinar ayuda a los municipios del Valle del Cauca que sufrieron los embates del sismo.

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La función se celebrará el miércoles 26 de agosto a las 7:00 p. m. en el Angelika Film Center, ubicado en 18 W Houston St., Nueva York. La entrada tendrá un costo de 50 dólares y, según lo señalado por los organizadores, la totalidad del recaudo será dirigida a municipios como El Cairo, El Águila, Zarzal, entre otros que han sido afectados. Este apoyo se gestionará a través de la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Valle del Cauca.

Esta iniciativa se enmarca dentro del mensaje “Todos somos Valle”, promovido por la Gobernación del Valle del Cauca, que busca fomentar la solidaridad y acompañar a las comunidades en su proceso de recuperación tras la emergencia. Como destaca una publicación en redes sociales del Colombian Film Festival NY, el propósito trasciende la simple recaudación: “Desde Nueva York no levantamos paredes ni abrimos carreteras. Lo que sabemos hacer es llenar una sala, apagar las luces y mandar a casa una certeza: no están solos”.

La película ‘El juego de la vida’ es un documental dirigido por Andrés Ruiz Zuluaga y producido por Séptima Films, con respaldo de la Universidad de los Andes. Con una duración de 95 minutos, narra la historia de cinco familias colombianas durante catorce años, revelando cómo enfrentan las dificultades en un país donde avanzar no siempre implica progresar. Según el director Ruiz Zuluaga, el proyecto nació de una profunda reflexión sobre la desigualdad en Colombia y la necesidad de comprender que no existen destinos predeterminados ni pobreza elegida, sino desigualdades estructurales y decisiones históricas que deben analizarse y transformarse.

Todo lo anterior forma parte de los esfuerzos por visibilizar la situación de las comunidades afectadas, a través del arte y la cultura, acercando a la diáspora colombiana y a la audiencia internacional a una causa que requiere de apoyo concreto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el propósito de la función benéfica de ‘El juego de la vida’ en Nueva York?

El objetivo central de la función especial es recaudar fondos para ayudar a los municipios del Valle del Cauca afectados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto. La totalidad del dinero recaudado por concepto de entradas será destinada a estas poblaciones, gestionándose la ayuda a través de la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Valle del Cauca.

¿De qué trata el documental colombiano ‘El juego de la vida’ y por qué es relevante para esta causa?

‘El juego de la vida’ es un documental de 95 minutos dirigido por Andrés Ruiz Zuluaga, que retrata a lo largo de catorce años la vida de cinco familias colombianas, enfrentando las desigualdades sociales y estructurales del país. La película es relevante para esta causa porque, desde el arte y la reflexión social, contribuye a visibilizar las dificultades de quienes luchan por salir adelante en contextos de adversidad, un mensaje estrechamente vinculado a la situación de las comunidades afectadas por el sismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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