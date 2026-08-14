La música colombiana se prepara para unirse por una causa que va más allá de los escenarios. El concierto ‘Colombia: Voces por la Vida’ reunirá a artistas nacionales e internacionales con el propósito de apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto que golpeó al país.

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La jornada será el próximo domingo 23 de agosto en el Vive Claro Distrito Cultural, en Bogotá. La iniciativa cuenta con la participación de artistas, productores, medios, marcas y diferentes actores de la industria del entretenimiento, quienes donarán su talento, servicios y trabajo sin cobrar honorarios.

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El objetivo es que los recursos obtenidos sean destinados a las personas y zonas que más necesitan ayuda después de la emergencia. El 100 % de los fondos recaudados será entregado a Presentes Corporación, organización sin ánimo de lucro que acompañará el proceso de reconstrucción junto con un comité de ejecución y seguimiento.

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La nómina de artistas confirmados es amplia. Entre los nombres aparecen Andrés Cepeda, Beéle, ChocQuibTown, Eladio Carrión, Grupo Niche, Juan Duque, Manuel Medrano, Miguel Bosé, Pedro Capó, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond y Timo, entre otros.

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Uno de los nombres que más llama la atención es Karol G. La cantante tendrá una participación especial a través de livestream y se sumará a la iniciativa por medio de su fundación Con Cora.

La propuesta también cuenta con el respaldo de diferentes empresas y organizaciones de la industria que aportarán infraestructura, equipos, plataformas y capacidad de comunicación para que la jornada pueda llevarse a cabo.

Pero quienes no puedan estar en Bogotá también podrán sumarse. Las personas podrán aportar desde 100.000 pesos a Presentes Corporación mediante Ticketmaster.co. Quienes hagan la donación recibirán entradas para asistir al concierto del 23 de agosto.

El apoyo, sin embargo, no depende de asistir al evento. La iniciativa busca que las donaciones también lleguen desde otras ciudades de Colombia y desde el exterior.

Para las empresas y organizaciones interesadas en aportar, existe un canal destinado a contribuciones empresariales. De esta manera, el concierto busca convertirse en un punto de encuentro para recaudar recursos y acompañar la reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto.

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