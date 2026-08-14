Por: EL PILON SA

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Lucy Vidal, abogada y artista vallenata, realizó un llamado urgente durante el conversatorio ‘Conectando con las raíces’, con el que comenzó la agenda académica de EVAFE 2026 en la Casa de la Cultura de Valledupar. Su intervención, dirigida sobre todo a las mujeres del vallenato, enfatizó la importancia de proteger su nombre, imagen, obras artísticas y cuentas digitales en el desarrollo de su carrera. Allí, intérpretes, creadoras y asistentes dialogaron sobre identidad, tradición, ancestralidad, derechos de autor y el rol del acordeón, en el marco del Encuentro Vallenato Femenino.

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Según Lucy Vidal, la construcción de una carrera musical exitosa requiere comprender tanto el valor económico como el jurídico. “Fama y marca no son lo mismo”, afirmó, aclarando que una marca implica identidad, diferenciación y puede convertirse en un activo económico sólido. La jurista advirtió que muchas artistas no consideran el alcance de los contratos con representantes, disqueras o administradores de redes sociales, donde se negocian creaciones musicales junto con aspectos como imagen, nombre artístico y presencia digital. Vidal instó a las mujeres a revisar cuidadosamente los contratos de cesión, licencias, exclusividad y explotación de derechos patrimoniales, preferiblemente con asesoría adecuada.

La artista también destacó que el reconocimiento social no siempre se traduce en un patrimonio económico estable. A partir de una investigación sobre las consecuencias jurídicas de la cesión de derechos, explicó que numerosos autores de música vallenata, aunque ampliamente reconocidos, no construyeron un legado económico acorde a su obra. Por ello, invitó a las nuevas generaciones a pensar en el largo plazo y a asegurar el control y la titularidad de sus cuentas digitales, pues allí se concentra reputación, datos y valor publicitario.

Lucy Vidal celebró el papel creciente de la mujer en el mundo vallenato, donde ahora son intérpretes, compositoras, productoras, gestoras de derechos y creadoras de comunidad digital. Citó el ejemplo de Rita Fernández Padilla, pionera y defensora de los derechos autorales en una industria tradicionalmente masculina. “Pasamos de ser musas a ser propietarias de nuestra creación”, enfatizó Vidal, subrayando la importancia de que las mujeres estén donde se toman las decisiones sobre la cultura y su protección económica.

Complementando este enfoque, Sandra Arregocés resaltó la memoria oral como mecanismo vital de transmisión cultural vallenata, enseñada por generaciones a través de canciones e historias. Finalmente, Carlos Ruso, músico y docente, enfatizó la necesidad de que los artistas profundicen tanto en los aspectos técnicos como jurídicos de su oficio, y destacó las contribuciones instrumentales que han consolidado el vallenato tradicional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante que las mujeres vallenatas protejan sus derechos de autor y presencia digital?

La protección de los derechos de autor y la gestión adecuada de la presencia digital permite a las mujeres vallenatas construir una carrera sostenible y mantener el control sobre su obra, imagen y reputación. Como expuso Lucy Vidal, quienes no consideran estos aspectos al negociar contratos pueden perder el valor económico y simbólico de sus creaciones. Además, el control sobre cuentas digitales garantiza la preservación de su audiencia y valor publicitario, elementos fundamentales en la industria musical actual.

¿Qué función cumple la transmisión oral en la preservación del patrimonio cultural vallenato?

La transmisión oral, de acuerdo con Sandra Arregocés, es fundamental para que la historia, las costumbres y los personajes de Valledupar perduren en el tiempo. Aprender las raíces y tradiciones a través de relatos y canciones ofrecidos por generaciones anteriores asegura que el vallenato siga siendo un reflejo vivo de la identidad y memoria local, reforzando el sentido de pertenencia y continuidad cultural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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