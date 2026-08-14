Por: EL PILON SA

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Este jueves se confirmó una importante transformación en la administración de los servicios públicos en Valledupar, con la llegada de Antonio Ramón Nieto López como nuevo agente especial de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (Emdupar). Nieto López remplaza a Eduardo Andrés Mesa Buitrago, quien había liderado esta entidad intervenida desde diciembre de 2025, según lo señaló la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante su registro oficial y la Resolución 20261000700695.

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La decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios busca dar continuidad a la gestión operativa y comercial de Emdupar, entidad que en la actualidad presta los servicios de acueducto y alcantarillado a 111.448 suscriptores y 109.908 suscriptores, respectivamente. La resolución detalla que el objetivo principal es “remover y designar un Agente Especial para la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar”, en línea con la obligación de mantener la prestación de los servicios y la administración adecuada de la empresa durante su intervención.

Antonio Ramón Nieto López, quien asume el liderazgo de Emdupar, es ingeniero civil de profesión y cuenta con una especialización en Gerencia de Proyectos de Ingeniería. Este perfil se ajusta a las exigencias establecidas para empresas de esta categoría, ya que Nieto López no solo cumple sino supera los siete años mínimos de experiencia requeridos. Previamente, se desempeñó como gerente de Guacaribe Colombia y director de operaciones en Essmar, sumando así experiencia operativa y gerencial en el sector. Además, participó en actividades de diseño, interventoría y ejecución de redes, colaborando con firmas como Aguas Kapital Bogotá y Consulcon.

El proceso de intervención que vive Emdupar comienza desde el 2 de marzo de 2023, motivado por causales legales. En este nuevo contexto, la normatividad establece una serie de obligaciones para el nuevo agente especial: Nieto López debe informar con antelación a la Superintendencia cualquier decisión que implique compromisos presupuestales, contractuales, laborales o de inversión, que pueda alterar el patrimonio de la empresa en el corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, el agente saliente tiene un plazo de treinta días calendario para presentar un informe final con los resultados y detalles de su gestión al frente de la entidad, garantizando así la transparencia en el proceso de relevo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las funciones principales de un agente especial en una empresa intervenida como Emdupar?

De acuerdo con la Resolución 20261000700695 y las normas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las funciones de un agente especial incluyen continuar la gestión operativa y comercial de la empresa, garantizar la prestación de los servicios y reportar previamente a la Superintendencia sobre cualquier posible compromiso que pueda afectar el patrimonio de la entidad. El agente especial también debe asegurar la transparencia en el proceso de transición y entregar informes detallados sobre la administración de la empresa intervenida.

¿Por qué fue intervenida la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (Emdupar)?

Según el reporte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la intervención de Emdupar, iniciada el 2 de marzo de 2023, responde a causales legales. Aunque el documento no detalla explícitamente cuáles son esas causales, se señala que el objetivo es asegurar la correcta gestión operativa y comercial de la entidad, así como proteger el patrimonio y la prestación de los servicios esenciales a los suscriptores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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