Por: Testigo Directo

Programa de investigación periodística emitido en treinta y cinco canales de televisión en el mundo. Con su slogan: historias diferentes, Testigo Directo se convierte en uno de los magazines periodísticos independientes de reconocimiento en la televisión estadounidense y colombiana, como entre los cibernautas. Visitar sitio

A más de un año del asesinato de la adolescente Emily Villalba en Chocontá, Cundinamarca, el caso continúa abriendo interrogantes y un profundo impacto entre la comunidad. La investigación, que desde un principio estuvo rodeada de expectativa, sigue siendo objeto de análisis por las evidencias recopiladas, las declaraciones de los involucrados y el constante llamado de la familia para que se esclarezcan por completo los hechos.

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En este episodio de Testigo Directo se examinan algunos de los elementos más relevantes del expediente, entre ellos los registros de cámaras de seguridad que, según la investigación, ubicaron al único detenido, Marco Antonio Parra, en momentos clave relacionados con el crimen. Las imágenes hacen parte del conjunto de pruebas que las autoridades han tenido en cuenta durante el proceso judicial.

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Sin embargo, el procesado sostiene una versión distinta y proclama su inocencia. Su defensa cuestiona la investigación e insiste en que las autoridades deben valorar otros elementos con mayor profundidad. Mientras tanto, el proceso avanza en las instancias correspondientes.

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Cámaras de seguridad que evidencian a Marco Parra caminando con Emily Villalba.

La hipótesis sobre otras personas del sector

El programa también aborda los señalamientos y versiones que han surgido alrededor de otras personas del sector. No obstante, estas hipótesis no constituyen conclusiones judiciales y hacen parte de las líneas de investigación o de los testimonios conocidos durante el desarrollo del caso. Será la justicia la encargada de determinar si existen responsabilidades adicionales o si los hechos ocurrieron conforme a la hipótesis presentada por la Fiscalía.

Otro de los aspectos que genera debate son los antecedentes judiciales conocidos del único procesado, un elemento que ha despertado interrogantes sobre los mecanismos de prevención y seguimiento por parte de las autoridades. Para la familia de Emily Villalba, el paso del tiempo no ha disminuido el dolor ni la necesidad de conocer toda la verdad sobre lo ocurrido.

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Mientras el proceso judicial continúa, el caso de Emily Villalba permanece como uno de los más sensibles y recordados de Cundinamarca. La exigencia de justicia, transparencia y respuestas sigue siendo el principal reclamo de sus familiares, quienes esperan que las decisiones de las autoridades permitan esclarecer completamente los hechos y garantizar que un crimen de esta naturaleza no quede envuelto en la incertidumbre.

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