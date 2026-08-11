La muerte de un docente de 49 años mantiene en incertidumbre a sus familiares y allegados, quienes buscan esclarecer qué ocurrió después de que saliera de su vivienda en Bogotá y perdieran todo contacto con él.

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La víctima fue identificada como Milton Javier Delgadillo Barón, profesor de un colegio de la capital, cuyo cuerpo fue encontrado posteriormente en inmediaciones del aeropuerto El Dorado.

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De acuerdo con la información publicada por @gatonoticias, Delgadillo salió de su vivienda, ubicada en el barrio El Dorado, en la localidad de Santa Fe. El docente se movilizaba en una motocicleta Suzuki GS 500 de color negro, de placas KH 99 E.

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Con el paso de las horas, sus familiares y personas cercanas comenzaron a preocuparse debido a que no tenían noticias sobre su paradero.

La situación tomó un giro aún más inquietante cuando, según la información conocida sobre el caso, sus allegados detectaron movimientos bancarios que consideraron extraños, además de un intento de transferencia que habría sido bloqueado.

Ante estas circunstancias, la familia puso el caso en conocimiento de las autoridades y la Fiscalía General de la Nación asumió las actuaciones correspondientes.

Horas después de que se iniciara la búsqueda, se conoció el hallazgo del cuerpo sin vida de Milton Javier Delgadillo en inmediaciones del aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Por ahora, las circunstancias que rodearon su muerte no han sido esclarecidas públicamente. Tampoco se ha establecido si los movimientos financieros reportados por sus familiares tienen relación directa con el fallecimiento.

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El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) quedó a cargo de las diligencias judiciales y de la recopilación de elementos que permitan establecer qué ocurrió con el docente desde el momento en que salió de su vivienda hasta el hallazgo de su cuerpo.

Mientras avanza la investigación, familiares, amigos y personas cercanas lamentan la muerte de quien era conocido cariñosamente como ‘El Profe’ y esperan que las autoridades logren determinar las circunstancias de su fallecimiento.

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