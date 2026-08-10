El terremoto que se presentó en la mañana de este lunes, 10 de agosto, ha dejado cifras muy preocupantes en todo el país, pues fue el más fuerte de la última década en el país y por eso es que se han presentado tan graves consecuencias.

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Desplome de edificios, afectaciones en la infraestructura, personas fallecidas y más es lo que ha dejado como resultado este fenómeno natural, puesto que aunque su epicentro fue en el Chocó, afectó también a Risaralda, Valle del Cauca y más.

Ahora, a medida que pasan las horas se conoce que el número de personas fallecidas sigue aumentando, lo cual preocupa de gran manera a los habitantes y las autoridades.

Cuántas personas han fallecido por el terremoto en Colombia

Desafortunadamente, tres horas después del terremoto se conoció que el número de personas fallecidas ya supera los 70 en los distintos territorios del país. Según cifras confirmadas, así va el conteo:

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27 en el Valle del Cauca.

40 en Pereira.

2 en Manizales.

4 en Chocó.

1 en Antioquia.

Sin embargo, hay preocupación en Chocó porque allí fue el epicentro y hasta ahora no hay mucha información que llegue de ese departamento debido a las dificultades de comunicación.

Además, en todo el país ya se reportan más de 100 desaparecidos, lo cual no deja de preocupar y por eso se requiere actuar de forma oportuna para tratar de salvar a más personas con vida que estén entre los escombros de los edificios y casas que se cayeron.

Por lo pronto, los rescatistas siguen dando todo de sí para salvar a la mayor cantidad de personas posible en todo el territorio nacional.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.