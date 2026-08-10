Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Risaralda registra 40 víctimas mortales, mientras Pereira y su área metropolitana concentran graves daños en viviendas e infraestructura.

El Gobierno Nacional declaró la situación de desastre nacional luego del fuerte sismo de magnitud 7,4 que se sintió en la mañana de este lunes. De acuerdo con la información oficial reportada por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), el epicentro se localizó en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El balance preliminar, con corte a las 11:30 de la mañana, indica la lamentable cifra de 71 personas fallecidas: 40 víctimas en Risaralda, 27 en Valle del Cauca y cuatro en Chocó. El informe resalta que 29 de los fallecidos corresponden a ciudades capitales, una cifra relevante que demuestra la extensión de la emergencia en centros urbanos.

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El departamento de Risaralda, especialmente Pereira y su área metropolitana, concentra el mayor número de víctimas mortales y, además, graves daños materiales. Se han reportado daños estructurales significativos en viviendas, además de afectaciones en infraestructura crítica como hospitales, sistemas de transporte y acueductos. Las dificultades en los servicios públicos, así como las interrupciones en la comunicación, han obstaculizado la recopilación de información y el despliegue de ayuda, según el reporte publicado por Asocapitales.

Ante esta emergencia, el Gobierno Nacional activó la declaratoria de desastre nacional, que permite fortalecer la coordinación y movilización de capacidades institucionales para atender las demandas urgentes generadas por el sismo. La prioridad es clara: búsqueda y rescate de personas atrapadas, atención médica a los heridos, evaluación inmediata de estructuras colapsadas y restablecimiento de servicios esenciales como electricidad, agua y comunicación.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció su próxima visita a Pereira para conocer de primera mano los efectos del sismo y acompañar las labores de emergencia. En paralelo, Bogotá se solidarizó movilizando 100 rescatistas preparados para atender situaciones de alto riesgo y contribuir en el rescate y recuperación de víctimas en los territorios identificados por el Ejecutivo como prioritarios.

El sismo no sólo impactó viviendas; también provocó la suspensión de operaciones aeroportuarias y daños en infraestructura hospitalaria y educativa. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales mantiene contacto permanente con las autoridades territoriales para consolidar información sobre lesionados, desaparecidos, daños materiales y las necesidades adicionales de emergencia.

Este balance sigue siendo preliminar y está sujeto a cambios conforme avancen las labores de búsqueda, rescate y la verificación oficial de datos en las zonas afectadas.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por el sismo en Colombia según los reportes oficiales?

Según la información recogida hasta las 11:30 de la mañana, Risaralda es el departamento más afectado, con especial gravedad en Pereira y su área metropolitana, además de daños importantes en Valle del Cauca y Chocó, donde se han concentrado el mayor número de víctimas y afectaciones a la infraestructura.

¿Qué medidas tomó el Gobierno Nacional tras el sismo de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar?

El Gobierno Nacional declaró la situación de desastre nacional, fortaleciendo la movilización de recursos institucionales y priorizando la búsqueda y rescate de personas atrapadas, atención médica de heridos, evaluación de estructuras afectadas y restablecimiento de servicios públicos en las zonas más golpeadas por el terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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