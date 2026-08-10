El mandatario dejó palabras de aliento y agregó que su vicepresidente, sus ministros y él mismo estarán viajando hacia las zonas más afectadas del territorio nacional por el fuerte terremoto de hoy.

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“Lamentamos profundamente la tragedia que azota a nuestra patria. Le pedimos a Dios que proteja a Colombia y nos dé fortaleza para afrontar este desafío. Estamos convencidos de que, unidos como sociedad y como Gobierno, podremos sacar adelante a nuestro país en este momento tan duro. Por parte del Gobierno está toda la disposición, el compromiso y la obligación de asistir a las víctimas, de ayudar a todos los departamentos y municipios afectados para sacar adelante a estas personas afectadas por la tragedia”, señaló.

“Nunca vamos a dejar solos a los ciudadanos. Estaremos siempre con el pueblo colombiano. Se dio inicio al Puesto de Mando Unificado para afrontar esta emergencia. Este Puesto de Mando Unificado va a estar aquí, en la ciudad de Bogotá, y tenemos otros en Armenia y Quibdó. Lo que salga de esos puestos de mando llega al punto de mando central de acá de Bogotá”, añadió.

“Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia, que será suscrita en el transcurso del día. Se aprobó la declaratoria de emergencia que nos servirá para atender, de la manera que corresponde, esta tragedia. Los ministros y el vicepresidente se desplazarán a los departamentos afectados. Bajo su dirección se va a ejecutar el trabajo con todas las instancias públicas. Allí estará la Fuerza Pública y la Policía Nacional”, apuntó.

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“Yo estaré al frente de la respuesta nacional y haré presencia en todos los territorios. Lideraré la emergencia como corresponde. El vicepresidente y la Cancillería liderarán la recepción de la ayuda internacional. Todos nuestros aliados alrededor del mundo han manifestado su intención de ayudar con lo que se requiere. El Gobierno mantiene desplegadas todas sus capacidades para llegar a todos los territorios que se necesite. He dado la orden de que lo primero es el rescate de las personas que están bajo los escombros”, agregó.

“El último reporte: 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 87 viviendas destruidas, 61 edificios colapsados, 52 centros educativos averiados, 17 centros comunitarios averiados y seis aeropuertos afectados”, informó el presidente.

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