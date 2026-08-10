El violento terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia este lunes, 10 de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana —con epicentro en el departamento del Chocó y réplicas de pánico en todo el territorio nacional— sigue dejando postales de dolor, destrucción y testimonios escalofriantes. La emergencia ha golpeado con extrema dureza a departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda, donde los recuerdos de tragedias pasadas revivieron con una fuerza devastadora.

Sigue a PULZO en Discover

Entre las miles de familias afectadas se encuentra la del periodista de Pulzo.com Oskar Ortíz, corresponsal en la zona, quien sobrevivió de milagro al colapso parcial de su vivienda y relató con crudeza los momentos de terror que vivió junto a sus seres queridos cuando la estructura comenzó a ceder.

“Acá la situación es una tragedia. Las personas que quedaron atrapadas en el último piso fueron salvadas, pero hay animales encerrados. Creímos que íbamos a morir porque se empezaron a desplomar los ladrillos encima nuestro”, relató el comunicador al evidenciar cómo su edificio quedó completamente de lado tras el fuerte movimiento telúrico.

Lee También

El relato de Ortíz refleja la angustia que se vive en el Eje Cafetero y en las demás regiones impactadas por el que ya es catalogado como el sismo más fuerte de la última década. El movimiento telúrico, originado en una profundidad intermedia en San José del Palmar (Chocó), desató estragos generalizados: desde edificios colapsados y vías bloqueadas hasta trágicas pérdidas humanas confirmadas en Pereira, Manizales y el Valle del Cauca, donde la Gobernación reportó la muerte de tres menores en Calima El Darién tras el colapso de una pared.

Mientras los organismos de socorro, la Defensa Civil y los bomberos continúan desplegados removiendo escombros y rescatando a ciudadanos atrapados en medio del caos, miles de colombianos permanecen en las calles y parques lidiando con los daños materiales, los cortes de energía y la incertidumbre de las réplicas en este trágico inicio de semana.

Así fue el terremoto hoy en Colombia

El Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y sus respectivas capitales han sufrido las consecuencias del terremoto de 7,4 que se vivió en Colombia este lunes 10 de enero. Estas son algunas de las imágenes que se han divulgado en redes sociales sobre lo que sucedió en diferentes puntos del país.