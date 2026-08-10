Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la mañana de este lunes 10 de agosto, un fuerte temblor sacudió a Ibagué y otras regiones del país, provocando impactos directos en la movilidad urbana. Como respuesta inmediata a la emergencia, la Administración Municipal determinó suspender de manera temporal la medida de ‘pico y placa’ para los automóviles cuyas placas terminan en 6 y 7, medida que normalmente restringe la circulación de ciertos vehículos en la ciudad durante días específicos, buscando reducir la congestión y mejorar el tráfico.

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De acuerdo con la información oficial entregada, esta decisión fue tomada con el propósito de facilitar el desplazamiento de los ciudadanos ante posibles situaciones de emergencia generadas por el sismo. Según lo explicó el secretario de Movilidad, se trata de “una medida excepcional y aplica únicamente por hoy para los vehículos cuyas placas terminan en 6 y 7”. La vigilancia sobre la movilidad y el estado de las vías se mantiene activa, pues las autoridades siguen adelantando labores de verificación y prevención frente a la posibilidad de nuevas réplicas o daños en la infraestructura, como resultado del temblor.

La Secretaría de Movilidad hizo un llamado a los conductores de Ibagué para que circulen con especial precaución durante esta jornada, manteniendo un comportamiento responsable e informándose sobre las condiciones actuales en las vías. Además, se solicita evitar desplazamientos innecesarios, especialmente hacia zonas en donde las autoridades realizan tareas de evaluación y atención de daños por el sismo. Es importante resaltar que la suspensión del ‘pico y placa’ es de carácter temporal y exclusiva para este lunes 10 de agosto, sin que esto afecte la vigencia permanente de la restricción. A partir del martes 11 de julio, los conductores deberán respetar nuevamente el calendario habitual de la medida, conforme estaba establecido antes del evento sísmico.

En conclusión, la modificación en la medida de control vehicular representa una excepción que busca brindar tranquilidad y respuesta oportuna ante una circunstancia imprevisible, mientras se garantiza el bienestar y la seguridad de los habitantes en la capital tolimense.

¿Por qué se suspendió el ‘pico y placa’ en Ibagué este lunes 10 de agosto?

La suspensión fue determinada por la Administración Municipal como una medida excepcional, ante el fuerte temblor registrado en la ciudad y varias zonas del país. El objetivo es facilitar la movilidad de los ibaguereños ante posibles emergencias relacionadas con el sismo, permitiendo que puedan desplazarse con mayor libertad durante la jornada.

¿Cuándo volverá a regir el ‘pico y placa’ normalmente en Ibagué?

De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad, la medida de ‘pico y placa’ solo estará suspendida este lunes 10 de agosto para vehículos cuyas placas terminan en 6 y 7. Desde el martes 11 de julio, las restricciones habituales se reanudarán y los conductores deberán acatar el calendario regular.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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