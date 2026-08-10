El fuerte sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia, con epicentro en el departamento del Chocó, provocó cierres y restricciones en varias de las principales carreteras del país.

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En el Valle del Cauca, la vía Cali-Loboguerrero permanece con cierre total en el PR 55+000 debido al desprendimiento de rocas desde el talud superior, que cayeron sobre la calzada.

En la conexión entre Caldas y Tolima, la carretera Manizales-Fresno está completamente cerrada en el PR 36, sector Cerro Bravo, mientras las autoridades evalúan las condiciones de seguridad.

En Antioquia, la Variante Fuemia fue cerrada preventivamente desde las 9:00 a. m. durante una hora para inspeccionar el talud ubicado en el PR 10+400 de la RN 6202. Como alternativa, los conductores pueden utilizar la antigua vía a Dabeiba. Sin embargo, las condiciones podrían cambiar según los resultados de las inspecciones.

También en Antioquia, el Túnel de Oriente fue cerrado tras el movimiento telúrico.

🚨 #Atención | #Caldas Se presenta cierre total de la vía Manizales – Fresno, en el KM 36, sector Cerro Bravo. ⚠️ Recomendamos a los usuarios abstenerse de transitar por el sector y permanecer atentos a la información oficial sobre el estado del corredor. — Invías (@InviasOficial) August 10, 2026

Este corredor es utilizado por viajeros que se desplazan entre Medellín y el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro.

Las autoridades mantienen vigilancia en las vías de Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Tolima y Antioquia ante posibles deslizamientos y nuevos desprendimientos.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.