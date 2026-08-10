Escrito por:  Redacción Nación
Ago 10, 2026 - 11:24 am

El fuerte sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia, con epicentro en el departamento del Chocó, provocó cierres y restricciones en varias de las principales carreteras del país.

En el Valle del Cauca, la vía Cali-Loboguerrero permanece con cierre total en el PR 55+000 debido al desprendimiento de rocas desde el talud superior, que cayeron sobre la calzada.

En la conexión entre Caldas y Tolima, la carretera Manizales-Fresno está completamente cerrada en el PR 36, sector Cerro Bravo, mientras las autoridades evalúan las condiciones de seguridad.

En Antioquia, la Variante Fuemia fue cerrada preventivamente desde las 9:00 a. m. durante una hora para inspeccionar el talud ubicado en el PR 10+400 de la RN 6202. Como alternativa, los conductores pueden utilizar la antigua vía a Dabeiba. Sin embargo, las condiciones podrían cambiar según los resultados de las inspecciones.

También en Antioquia, el Túnel de Oriente fue cerrado tras el movimiento telúrico.

Este corredor es utilizado por viajeros que se desplazan entre Medellín y el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro.

Las autoridades mantienen vigilancia en las vías de Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Tolima y Antioquia ante posibles deslizamientos y nuevos desprendimientos.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.

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