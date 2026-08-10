El violento movimiento telúrico que sacudió a Colombia a las 7:34 de la mañana dejó al descubierto no solo la magnitud del fenómeno natural, sino las explicaciones científicas detrás de cómo se sintió en las diferentes regiones del país. En diálogo con Blu Radio, Julio Fierro, director del Servicio Geológico Colombiano (SGC), confirmó que se trató de un sismo de magnitud 7.4, con una profundidad intermedia de 88 kilómetros y cuyo epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, Chocó.

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Fierro advirtió la magnitud histórica del evento: “Fue el temblor más fuerte de la última década y uno de los más fuertes en el siglo, tiene pocos antecedentes, quizá el de Tumaco de 1979 que tuvo magnitud 8,1, es sin duda el más fuerte de la década”. Aunque los reportes preliminares de daños se han conocido principalmente a través de redes sociales y medios en zonas como el Eje Cafetero y Buenaventura, el director confirmó que, afortunadamente, hasta el momento no se registran pérdidas de vidas humanas.

Uno de los puntos centrales explicados por el director del SGC fue la razón por la cual los habitantes de la sabana de Bogotá sintieron el movimiento telúrico durante mucho más tiempo. Según indicó Fierro, esto responde a un fenómeno conocido geológicamente como efecto de sitio y a los procesos de amplificación de las ondas sísmicas.

Para ilustrarlo de manera sencilla, el funcionario recurrió a una analogía directa con el pasado geográfico de la capital: “Es algo así como que un tanque está lleno de agua y lo golpeamos, pues el agua vibra mucho más tiempo, por lo que estamos en Bogotá sentimos el temblor durante mucho más tiempo. Esto era el lago Humboldt”, detalló al explicar cómo los suelos blandos de la sabana retienen y amplifican la energía de las ondas.

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Respecto a la zona cero en Chocó, Fierro señaló que San José del Palmar cuenta con una densidad poblacional mucho menor que las grandes ciudades, lo que mitiga en primera instancia la exposición masiva a daños catastróficos, aunque se espera tener un reporte detallado de la composición geológica de la zona en los próximos días. Asimismo, hizo un llamado de mesura frente a los rumores de nuevos eventos: “Desde la ciencia no se puede predecir que haya otro temblor, es muy irresponsable generar esa información. Es posible que haya réplicas, pero eso no se puede comprobar. Nosotros hacemos seguimiento constante”, concluyó.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.