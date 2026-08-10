Cali es una de las ciudades más afectadas del país luego del terremoto que se presentó en las últimas horas en la capital colombiana, pues fue de 7.4 y se consolidó como el más fuerte de la última década en Colombia.

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De hecho, hay varios puntos graves en la capital del Valle del Cauca, recordando que son 20 edificios los que se cayeron y por eso hay cientos de ciudadanos atrapados bajo los escombros.

Por ejemplo, una de las personas que están atrapadas es el padre del periodista José Fernando Patiño, de Blu Radio, quien no alcanzó a salir a tiempo y por eso quedó bajo los muros que se derrumbaron.

El periodista, que está buscando desesperadamente un vuelo desde Bogotá, aseguró que los vecinos lo escuchan gritar su propio nombre para que lo reconozcan y lo salven, por lo que pide ayuda a las autoridades para que se movilicen hasta esa zona y ayuden con el rescate.

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“Nunca me imaginé estar a este lado de la noticia. Evidentemente esto nos tiene traumatizados. Yo estoy en Bogotá tratando de salir a Cali. La foto que me enviaron mis familiares que están ahí tratando de levantar los escombros con sus propias manos es que todo el edificio cayó. Mi padre no volvió a contestar, no contesta”, comenzó diciendo el periodista.

Y agregó: “Lo que sé es que alguien de los que está ahí, de los vecinos, escuchó que mi padre dijo ‘Darío Patiño’, entonces quiero en este momento hacer un llamado a las autoridades en Cali. Me imagino el nivel de colapso que hay, pero tengo que hacerlo. El edificio de mi padre se llama Torres de Limonar, queda en el barrio Capri en el sur de Cali, carrera 72 #10 Bis- 21. Mi papá está vivo, Ricardo”.

Por eso mismo, el periodista pidió ayuda urgente para salvar al papá que se encuentra, al igual que decenas de personas más, bajo los escombros de los edificios que colapsaron a causa del terremoto que se presentó en las últimas horas en el país.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.