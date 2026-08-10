El territorio nacional vive horas de profunda angustia y luto tras el violento terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia este lunes, 10 de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana. Según confirmó Julio Fierro, director del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico tuvo una profundidad intermedia de 88 kilómetros y su epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Las autoridades científicas calificaron el evento como el sismo más fuerte de la última década, con antecedentes históricos comparables únicamente con el histórico terremoto de Tumaco de 1979.

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El panorama humanitario es devastador en varias regiones del país. El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó en primicia el desgarrador saldo de 18 personas fallecidas en su jurisdicción a causa de la violencia del temblor. Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reportó una tragedia que enluta al departamento: en Calima El Darién murieron tres niños tras el colapso repentino de una pared, sumándose otra víctima mortal en el municipio de Zarzal y graves afectaciones estructurales en el Hospital Universitario del Valle (HUV), además de daños reportados en Riofrío y Buenaventura.

En el Eje Cafetero, la situación también es crítica. Las autoridades de Manizales confirmaron la muerte de dos personas y un balance preliminar que da cuenta de más de 12 edificios y 20 casas total o parcialmente destruidas, con graves daños en infraestructuras y vías públicas donde la caída de rocas y fachadas ha bloqueado el tránsito.

En el epicentro, la situación en Quibdó ha sido catalogada por los habitantes como un escenario de desastre y desesperación. Testimonios recogidos en la zona dan cuenta del colapso de una edificación de cuatro pisos en el barrio Medrano, la caída de otra estructura frente a un colegio, cortes totales del fluido eléctrico y escenas de angustia colectiva donde decenas de padres salieron a las calles a buscar desesperadamente a sus hijos entre los escombros.

Ante la inquietud por la extrema duración del sismo, especialmente en la sabana de Bogotá, el director del SGC explicó que se trató de un fenómeno geológico conocido como efecto de sitio. Fierro detalló que, debido a que la capital está construida sobre lo que antiguamente era el lago Humboldt, los suelos blandos actúan como el agua en un tanque al ser golpeado, amplificando y prolongando la vibración de las ondas sísmicas por varios minutos.

Finalmente, el SGC descartó que la ciencia pueda predecir nuevos movimientos telúricos, aunque advirtió que son esperables réplicas constantes, mientras comisiones técnicas se desplazan de urgencia hacia San José del Palmar para evaluar los daños y la composición geológica en la zona cero.

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