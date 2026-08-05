Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer el hallazgo de partes de un cuerpo humano abandonadas en una zona verde del barrio Ciudad Jardín, en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá. De manera preliminar, se conoció que la víctima sería una mujer de entre 20 y 25 años.

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El macabro descubrimiento ocurrió luego de que un habitante de calle encontrara una bolsa negra con restos humanos y diera aviso a las autoridades.

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Tras recibir el reporte, varias patrullas de la Policía Metropolitana de Bogotá se desplazaron hasta el lugar, donde acordonaron la zona para permitir las labores de inspección judicial y el levantamiento de los restos.

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Según la información preliminar conocida por las autoridades, entre las partes del cuerpo halladas se encontraba la cabeza de la víctima, situación que generó conmoción entre los habitantes del sector que presenciaron el procedimiento. Por ahora, Medicina Legal asumió las labores de identificación para establecer la identidad de la mujer y avanzar en la investigación.

Mientras se desarrollan las diligencias judiciales, las autoridades recopilan evidencia que permita esclarecer lo ocurrido. Entre las acciones adelantadas se encuentran la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en el sector y la recolección de testimonios de residentes y posibles testigos.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el crimen podría estar relacionado con retaliaciones o ajustes de cuentas entre estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes que operan en el sur de la capital.

No obstante, las autoridades aclararon que esa línea de investigación continúa siendo materia de verificación y que, por el momento, no se ha establecido un móvil definitivo.

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El hallazgo causó preocupación entre los habitantes de Ciudad Jardín, quienes solicitaron un mayor acompañamiento de la fuerza pública para fortalecer la seguridad en el sector.

Los residentes manifestaron su preocupación por este tipo de hechos violentos, al considerar que generan temor e incertidumbre entre quienes viven en la zona. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a la víctima, determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

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