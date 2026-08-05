El creador de contenido mexicano César Gastélum, conocido en redes sociales como ‘Cesarín’, fue asesinado a tiros la noche del martes 4 de agosto mientras hacía una transmisión en vivo en las afueras de un restaurante de comida rápida en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, en México.

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El crimen quedó registrado parcialmente en la transmisión que el ‘influencer’ realizaba junto a dos acompañantes y ha causado conmoción entre sus seguidores y la comunidad digital, al tratarse de uno de los casos más recientes de violencia contra creadores de contenido en esa región del país.

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De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades y la prensa mexicana, el ataque ocurrió hacia las 8:15 p. m. (hora local) en el sector de Desarrollo Urbano Tres Ríos, una concurrida zona comercial ubicada cerca de la sede de la Fiscalía de Sinaloa.

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En ese momento, Gastélum participaba en una transmisión en directo junto a dos amigos. Los tres vestían uniformes de repartidores de comida como parte de un reto para sus redes sociales.

Según la información conocida, una motocicleta con dos hombres se acercó al lugar. Uno de ellos descendió y disparó contra el ‘influencer‘, impactándolo en la cabeza. Instantes después, la transmisión se interrumpió. Aunque el video fue retirado posteriormente de la plataforma, algunos portales de noticias conservaron fragmentos de la grabación.

Inicialmente, los reportes policiales señalaron que la víctima era un repartidor. Sin embargo, tras revisar las imágenes y recopilar testimonios, las autoridades confirmaron que se trataba del creador de contenido.

Tras el crimen, unidades de la Policía y del Ejército acordonaron la zona, mientras peritos forenses realizaron la inspección del lugar y el levantamiento del cuerpo.

¿Quién era César Gastélum?

César Gastélum, de aproximadamente 25 años, era uno de los creadores de contenido con mayor crecimiento en Sinaloa.

En TikTok reunía cerca de 600.000 seguidores, mientras que, sumando sus perfiles oficiales en Instagram, superaba el medio millón de seguidores. Además, administraba un canal de YouTube con más de 16.000 suscriptores, donde había publicado cerca de 200 videos.

Su contenido estaba enfocado principalmente en:

Videos de comedia y parodias.

Vlogs sobre su vida cotidiana.

Viajes y recorridos por distintas ciudades.

Reseñas de comida.

Retos virales.

Videojuegos y transmisiones en vivo.

Con el paso del tiempo también comenzó a compartir contenidos más personales. Uno de ellos fue un minipódcast titulado “Por qué ya no le hablaba a mis amigos”, en el que abordó aspectos de su vida privada y mostró una faceta más reflexiva ante su audiencia.

Dentro del ecosistema digital de Sinaloa mantenía colaboraciones frecuentes con otros creadores de contenido, entre ellos la ‘influencer’ ‘La Beba’.

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Tras conocerse el homicidio, varios creadores de contenido expresaron su tristeza en redes sociales. Entre quienes publicaron mensajes de despedida se encuentran ‘La Beba’ y el ‘influencer’ Beto Sierra, quienes recordaron a Gastélum y enviaron condolencias a sus familiares y amigos.

El homicidio ocurrió en medio del contexto de violencia que atraviesa el estado de Sinaloa, donde en los últimos años se han intensificado las disputas entre grupos del crimen organizado.

De acuerdo con medios locales, durante los últimos años varios ‘influencers’ han sido asesinados en esa entidad. Algunas de esas víctimas, según las investigaciones conocidas, presuntamente mantenían vínculos con organizaciones criminales, mientras que en otros casos las autoridades continúan esclareciendo los móviles de los ataques.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre personas capturadas ni han revelado la hipótesis principal del asesinato de César Gastélum, por lo que la investigación continúa.

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